Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) by chtěl do konce příštího týdne dojít k dohodě s ČSSD o rozdělení resortů v případné koaliční vládě. Program možné koalice už je dohodnutý a není důvod rozhovory dál protahovat, řekl novinářům po nedělním jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident podle něj vzal na vědomí, že se ANO vrátilo k jednání s ČSSD, i když Babišovi tento týden doporučoval jednat o vládě s KSČM a SPD. Termín, kdy Babiše podruhé jmenuje premiérem, Zeman podle předsedy hnutí ANO neuvedl.

"Budeme určitě, aspoň z naší strany, spěchat. Potřebujeme mít do příštího pátku nějakou jasnou předběžnou dohodu. Máme zájem, aby co nejdřív vznikla nějaká jasná dohoda o příští vládě," řekl Babiš. Vyjednavači ANO a ČSSD se znovu sejdou v pondělí, sociální demokraté dávali už předem najevo, že počkají na nabídku ANO a teprve poté se rozhodnou, zda budou v rozhovorech pokračovat. V pátek bude jednat předsednictvo ČSSD, které by se mělo záležitostí také zabývat.

Babiš uvedl, že ANO už při předchozích jednáních nabídlo ČSSD ministerstva práce a zahraničí. Neupřesnil, zda by sociálním demokratům přepustil ministerstvo vnitra nebo byl ochoten jednat o společném nestranickém kandidátovi pro vedení tohoto resortu. Na obsazení ministerstva vnitra přitom zkrachovala předchozí jednání mezi ANO a ČSSD. Sociální demokraté ho požadovali jako garanci toho, že bude zachováno nezávislé vyšetřování případu financování Farmy Čapí hnízdo, kvůli němuž Babiš čelí trestnímu stíhání. ANO s tím nesouhlasilo.

Zeman po neúspěchu předchozích rozhovorů mezi ANO a ČSSD doporučoval Babišovi, aby se obrátil na SPD a KSČM. Výbor hnutí ANO to však odmítl. Podle Babiše někteří poslanci řekli, že mají s podporou od SPD zásadní problém, tuto informaci nyní tlumočil Zemanovi. Prezident podle něj vzal novou situaci na vědomí a uvedl, že zodpovědnost za vyjednávání o vládě nese Babiš, který je jednáním o sestavení kabinetu pověřen.

Problematická podpora KSČM kvůli zásahu v Sýrii

Po jednání s prezidentem Babiš také prohlásil, že vojenský zásah Spojených států, Británie a Francie v Sýrii nic neřeší a že o problémech regionu je třeba jednat. Kritizoval také, že k náletu nedala souhlas Rada bezpečnosti OSN. Babiš to řekl jen pár hodin poté, co z KSČM zaznělo, že by podpora vojenského úderu ze strany hnutí ANO mohla ohrozit hlasy komunistů pro příští vládu. V sobotu přitom na Twitteru Babiš označil nálet vedený v reakci na chemický útok v Dúmě za nevyhnutelný. Babišovo sobotní vyjádření kritizoval i prezident Miloš Zeman.

Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14. dubna 2018

"Vojenský zásah nic neřeší, neřeší to situaci lidí, kteří tam žijí. Je třeba si sednout za stůl a společně to řešit," řekl Babiš s tím, že by se k jednání měli sejít zástupci Evropské unie, Spojených států a Ruska. Zmínil také jednání s Tureckem, Izraelem, Íránem a dalšími státy, které mají v Sýrii své zájmy. "Pokud samozřejmě ten útok zničil výrobu chemických zbraní, tak o to líp, ale neřeší to situaci té země jako takové," řekl.

V sobotu vydal Babiš stanovisko, ve kterém se jednoznačně stavěl na stranu USA, Británie a Francie. "Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní. Naše pozice k chemickým zbraním je stále stejná posledních téměř 30 let. Je to pro nás nepřijatelný instrument války, tím spíše pokud je použit proti civilnímu obyvatelstvu. Situace v Sýrii je už dlouho neúnosná, světové mocnosti musí zasednout k jednomu stolu a najít mírové řešení konfliktu," napsal.

"Jednou jsme v NATO, jednou jsme v Evropské unii a jsme spojenci, tak jsme reagovali. I když samozřejmě to řešení bez vojenského zásahu by bylo podstatně lepší," řekl v neděli po jednání s prezidentem.

Zdrženlivě se postavil také k sobotním vyjádřením některých členů vlády ohledně útoku. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) uvedl, že bylo třeba dát najevo, že použití chemických zbraní je nepřípustné. Připomněl, že Rusko zablokovalo několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN ohledně chemických zbraní v Sýrii, a proto byl podle něj zásah legitimní i bez mandátu Rady bezpečnosti. Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) uvedla, že USA, Británie a Francie daly jasně najevo, že nelze nijak tolerovat používání chemických zbraní.

"Já jsem zaznamenal, že naši dva ministři soutěžili v prohlášeních a dělali různé konference," řekl Babiš. "Nebylo to jednotné stanovisko vlády," uvedl.

Útok proti jakékoli zemi může být veden jen se souhlasem Rady bezpečnosti OSN, prohlásil v neděli český prezident Miloš Zeman. Uvedl také, že první reakce premiéra Andreje Babiše (ANO) na nálet byla krátkozraká. Zeman v rozhovoru na rozhlasové stanici Frekvence 1 označil nálet za kovbojskou akci. Podle něj brání návratu uprchlíků do Sýrie, který už začíná. Podle českého prezidenta Západ "rozvrtal" Blízký východ. Zmínil invazi do Iráku a do Libye. Podle něj zasahování do Sýrie znamená třetí opakování stejné chyby.

