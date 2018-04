Prezident Miloš Zeman chce 28. října udělit státní vyznamenání bývalé ředitelce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleně Vitáskové. Chce ji ocenit za její boj proti takzvaným solárním baronům, řekl v neděli v rozhlasové stanici Frekvence 1. Vitásková patří mezi Zemanovy podporovatele, v březnu se účastnila i koncertu na Pražském hradě pořádaném pro prezidentovy sympatizanty u příležitosti jeho inaugurace.

Zeman odmítl spekulace o tom, že by se Vitásková mohla stát novou hradní kancléřkou místo Vratislava Mynáře. Podle něj není pravda ani to, že by měl Mynář zamířit do vedení České národní banky. Na dotaz, zda by Vitáskovou jmenoval premiérkou, Zeman odpověděl, že by to učinil v případě, že by založila stranu a vyhrála ve volbách. Něco takového ale označil za nepravděpodobné.

Vitásková vedla ERÚ od roku 2011 do loňska. V čele úřadu vystupovala proti společnostem provozujícím solární elektrárny. Kritizovala zejména státní podporu pro tento typ elektráren, která podle ní vede ke zdražování elektřiny. O provozovatelích pak často mluvila jako o solárních baronech, někdy jako o mafii.

Kvůli solárním elektrárnám nakonec sama stanula před soudem. Krajský soud ji nejprve potrestal 8,5 roku vězení v kauze neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku. Vrchní soud v Olomouci ji ale letos obžaloby zprostil. Zeman v předvolební kampani prohlásil, že stíhání Vitáskové mohli iniciovat solární baroni, žalobci se ale proti tomu ohradili. Prezidentův výrok podle nich podrývá důvěru v českou justici.