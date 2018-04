Menšinová podpora komunistů pro případnou vládu hnutí ANO a ČSSD nebude zadarmo. KSČM hodlá posuzovat, zdali jsou navržení ministři dostatečně kompetentní.

"Budeme mít požadavky na patřičnou kvalifikaci, vzdělání a manažerské schopnosti," řekl v rozhovoru pro iHNed.cz šéf komunistů Vojtěch Filip.

A po kabinetu chtějí také záruky, že mezinárodní politika bude poplatná svrchovanému rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

KSČM ostře odsoudila slova některých ministrů vlády, kteří schvalují útok na syrský režim Bašára Asada. Váš místopředseda Josef Skála dokonce o víkendu naznačil, že by to mohlo ovlivnit ochotu KSČM podpořit budoucí vládu hnutí ANO. Jaké záruky výměnou za vaši případnou podporu budete po hnutí ANO požadovat tak, aby se v mezinárodních otázkách nestávaly podobné kroky, se kterými máte zásadní problém?

Kompromis, který máme v úmyslu uzavřít, byť se o něm bude ještě jednat a není hotový, je ten, že budeme požadovat, aby naše zahraniční kroky byly vždy v souladu s Chartou OSN, s mezinárodním právem. A aby naši vojáci byli vysíláni jen tam, kam rozhodne Rada bezpečnosti OSN. Jsme zásadně proti tomu, aby tady byla válečná propaganda, aby se rozhodovalo bez důkazů a aby jednotlivé kroky neměly souhlas OSN. To je naše požadovaná záruka.

Jakou formální podobu budou tyto vaše požadavky mít? Půjde o písemnou smlouvu, která bude obsahovat i případné důsledky za jejich porušení?

To nechte na nás. Nebudu vám na to odpovídat, je to věcí jednání.

Jaký ohlas členské základny očekáváte na víkendovém sjezdu právě ve vztahu k případné podpoře nové vlády?

Velmi negativní. Protože velmi negativní je už teď ohlas na vyjádření ministryně Šlechtové i ministra Stropnického právě na útok v Sýrii. Pan premiér teprve po jednání s prezidentem republiky začal zastávat racionálnější stanovisko.

Jakým způsobem se budete snažit straníky přesvědčit, aby na vládní podporu přece jen KSČM kývla?

Třeba nebudu přesvědčovat nikoho, protože se do toho vyjednávacímu týmu nebude chtít. To je stále předmětem jednání. Zatím mám právo vyjednávat, aby ta případná dohoda byla dostatečná pro KSČM z pohledu prosazení politického programu.

Jaké další požadavky budete tedy na hnutí ANO mít?

Myslím, že je zcela legitimním požadavkem, aby každý, kdo bude vykonávat post ministra nebo ministryně, měl respekt k mezinárodněprávním závazkům České republiky a respekt k mezinárodnímu právu.

Jaké výhody pro KSČM podpora vládě podle vás má?

To, že Česká republika bude mít stabilní vládu s důvěrou. A občané budou vnímat, že alespoň část politiků je schopná unést svou odpovědnost.

Stále platí i váš programový požadavek na zdanění církevních restitucí?

Ano.

A možnost referenda o vystoupení ČR z EU?

Ne. My usilujeme o obecné referendum, jehož existenci předpokládá článek 2 Ústavy České republiky. Chceme tedy mít obecné referendum. Aby lidé mohli na základě petice něco prosadit. Nebo aby se vláda, když chce něco prosadit a žádná její politická strana to nemá ve svém programu, na to mohla legitimně zeptat lidí. Pokud jde o vystoupení z NATO nebo EU, na to je potřeba ústavní referendum. To pro nás není zásadní otázka.

Já nejsem ani blbý, ani naivní, ani malý, abych nevěděl, že na ústavní zákon o obecném referendu potřebuji napřed získat 120 hlasů ve sněmovně. Já se podílím na získání 101 hlasů pro sestavení vlády. To je něco jiného než sehnat 120 hlasů na ústavní většinu. Co je na tom nepochopitelného?

Budete mít ambice promlouvat do personálního složení příští vlády, pokud byste ji měli podpořit?

Budeme mít požadavky na patřičnou kvalifikaci, vzdělání a manažerské schopnosti toho, kdo bude resort řídit, protože to není procházka růžovým sadem a legrace. Já dvacet osm let trpím jako zvíře, kolik amatérů kde sedělo a co jsme si tím všechno zavinili.