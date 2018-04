Praha představila oficiální verzi návrhu Metropolitního plánu - klíčového dokumentu, který určí, na kterých pozemcích se do budoucna bude stavět a na kterých ne. "Máme hotovo, máme odevzdáno," oznámila v pondělí pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Metropolitní plán by měl nastínit vývoj Prahy až na několik desítek let dopředu. Neřeší přitom detaily, jak mají vypadat jednotlivé domy či parcely.

"Jde o koncepci celého města o téměř 500 kilometrech čtverečních," vysvětluje šéf Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR) Ondřej Boháč.

Harmonogram ■ V polovině roku 2012 město začalo pracovat na novém územním plánu, který nahradí stávající z roku 1999. ■ Termín dokončení se několikrát posouval. Ještě loni město očekávalo, že Metropolitní plán začne platit od roku 2020. Tak to vyžadoval zákon. V rámci novely stavebního zákona se však lhůta prodloužila. ■ Veřejnost se může s návrhem Metropolitního plánu seznámit od 16. dubna na stránkách plan.iprpraha.cz. ■ Od 27. června bude možné posílat k návrhu připomínky. A to po dobu 30 dní. ■ V průběhu roku 2020 se uskuteční veřejné projednání návrhu na základě zaslaných připomínek. ■ V roce 2020 budou plán schvalovat zastupitelé Prahy. ■ V lednu 2023 má Metropolitní plán vstoupit v platnost.

Podle architekta Romana Kouckého, který vedl tým připravující Metropolitní plán, nakonec sešlo z ambicí vytvořit vizionářský plán, který by ukázal, jak se bude Praha vyvíjet v dlouhodobém horizontu. Město tak podle něj přichází spíše se stabilizačním plánem na příštích 20 let. "Snažili jsme se najít co největší potenciál uvnitř Prahy a ne na jejím okraji na loukách a polích," popisuje Koucký.

Metropolitní plán má zamezit rozšiřování zástavby na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v takzvaných transformačních územích - na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží, které se nacházejí v širším centru metropole. To uleví rozpočtu Prahy.

Výstavba na okraji s sebou nese investice do vybudování nové infrastruktury či například rozšiřování sítě městské hromadné dopravy.

Oproti současnému Územnímu plánu, který byl schválen v roce 1999, zavede Metropolitní plán celoplošnou výškovou regulaci budoucí zástavby, která dosud v Praze chyběla. Podle IPR již výškové budovy nebudou smět vznikat jako nahodilé solitéry. Dokument jasně určí, do jaké maximální výšky se smí v daných lokalitách stavět.

Metropolitní plán v Praze otevře pro výstavbu několik velkých území, na kterých dosud nebylo možné stavět. Na nich bude umožněna především výstavba bytů, o které je na území hlavního města nouze. Mezi tyto lokality patří například bývalé nákladové nádraží na Žižkově, které se má v budoucnu proměnit v novou městskou čtvrť. Na místě plánují stavět firmy Sekyra Group a Central Group.

Mezi další rozvojové lokality patří například nákladové nádražní v Bubnech, kde chce stavět Orco Property Group Radovana Vítka, či Rohanský ostrov, kde má plány zmíněná skupina Sekyra Group. Mezi další významné rozvojové lokality patří oblast Vysočan a Kolbenovy. Ta skýtá velkou plochu, která se táhne od obchodního centra Harfa až k ulici Průmyslová. Otevřít by se pro výstavbu mohly také Letňany, kde dnes končí linka metra C doslova uprostřed polí.

Pokud vše půjde podle plánu, zastupitelstvo by mělo finální verzi Metropolitního plánu schvalovat v průběhu roku 2022.

Podle Krnáčové se v Praze podle nového Metropolitního plánu začne stavět od roku 2023, kdy vstoupí v platnost. Před tím ale ještě dokument čeká dlouhá cesta. Největší zkouškou projde letos v létě. Od 27. června odstartuje připomínkování ze strany veřejnosti. K návrhu metropolitního plánu tak dostanou možnost vyjádřit se městské části i jednotliví obyvatelé hlavního města. Na podání případných námitek budou mít 30 dní.

Poté začne IPR připomínky vyhodnocovat a případně je do dokumentu zapracuje.

Nyní mají podle náměstkyně primátorky pro územní plánování Petry Kolínské (SZ) lidé možnost se s plánem důkladně seznámit.

Oficiální verze je vystavena na webových stránkách IPR, který chystá pro veřejnost také několik přednášek.