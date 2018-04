Ve čtyřčlenném týmu sociálních demokratů, kteří si v pondělí večer šli vyslechnout obnovenou nabídku hnutí ANO na sestavení menšinové vlády, byl i místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Podle něj strana nehodlá vytrhávat jednotlivé body případné koaliční dohody a přetahovat se o ně. Za jeden z takových bodů označil i obsazení postu ministra vnitra. "Naše limity tvoří jeden komplex," říká Netolický.

V úterý se v médiích objevily spekulace, že ANO nabídlo ČSSD obsazení ministerstva vnitra nezávislým expertem na základě společné dohody. Kromě toho dalších pět ministerských křesel.

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek to ale popřel.

Můžete něco uvést k průběhu pondělního jednání, nebo máte stranické embargo?

Dohodli jsme se, že nebudeme zatím žádné věci pouštět ven, to by bylo vůči grémiu nekolegiální. Musíme nejprve vytvořit nějaký názor uvnitř strany a ten pak budeme prezentovat. Mohu však říct, že to bylo nejotevřenější jednání ze všech rozhovorů, které jsem kdy absolvoval.

V jakém smyslu bylo nejotevřenější?

Obě strany řekly naprosto otevřeně, jak vidí politickou situaci, a já sám musím za sebe říct, že jsem byl touto otevřeností ze strany hnutí ANO velmi překvapen. Takže na jedné straně jednání sice otevřené bylo, na druhou stranu nechceme vytvářet nějaké mediální vlny a posílat mediální vzkazy, které by mohly znamenat, že se celá situace otočí. Prostě není dobré ve chvíli, kdy jsme na jednání pouze čtyři lidi z ČSSD, a tedy ani ne celé politické grémium, pouštět ven nějaké informace.

Jak na vás zapůsobil obrat premiéra v demise Andreje Babiše, když ustoupil od jednání s SPD Tomia Okamury, které mu doporučil prezident republiky, a vrátil se k jednání s vámi?

Vzali jsme to jako fakt. Možná se ukázalo, že po sérii jednání je to skutečně nejlepší varianta. Když se k tomu připočte veřejné mínění, které v několika městech České republiky dávalo najevo, že by pro něj možnost navržená prezidentem republiky nebyla úplně přijatelná, tak i Babiš se dostal pod obrovský tlak. Mám za to, že chce najít co možná nejklidnější variantu, která by vedla k úspěšnému zvládnutí důvěry pro vládu. Takhle já to vnímám.

Nevadí vám, že byste seděli ve vládě, které má názorově rozpolceného premiéra?

Nevím, jestli premiéra, ale spíš se prokázalo, že názorové proudy v hnutí ANO jsou větší, než se může na první pohled zdát. Těžko můžete mít pod jednou střechou lidi, kteří byli v minulosti v ODS, a zároveň socialisty, kteří přišli z ČSSD a nyní jsou v jakémsi liberálně populistickém hnutí. Tohle nemůže dlouhodobě fungovat. V každé straně jsou různé názorové proudy, ale tady to máte rozkročené zleva doprava, to se těžko hledají kompromisy. Myslím si, že tady není jediný důvod otevření jednání, ale že těch důvodů je určitě mnohem více.

Jak se díváte na to, že byste se jako demokratická strana museli opírat o podporu komunistů, pokud byste zasedli ve vládě?

Takhle daleko jsme ještě nedošli. Pravděpodobně proběhly nějaké rozhovory hnutí ANO s KSČM, ale žádné závěry z toho nebyly.

Ale otevřeně se o tom mluví, předpokládám, že i vy jste o tom hovořili uvnitř strany.

Tak ono se o tom hovoří, jenomže v této situaci nevíme, jaká jiná varianta může nastat. Já na to mám své názory, které prezentuji dlouhodobě v rámci Pardubické kraje. Vývoj v posledních 25 letech je takový, že když se bavím se členy KSČM, tak mají více pravicové názory než já osobně. Přijde mi, jako by se politika zploštěla, vytrácí se a řekl bych, že jedna věc je značka a druhá věc je realita. Také si nemyslím, že SPD myslí všechny ty své řeči vážně, je to podle mě jen marketing a možná i nějaký jejich byznysplán vytvořit si nějakou rezervu a tvářit se, že to jsou skutečné reálné názory. Mám názor, že třeba tato strana chtěla jen vyplnit mezeru, jako byl kdysi Miroslav Sládek. A stejně tak podle dnešních názorů KSČM to nejsou komunisté 50. let.

Domníváte se, že k nabídce, kterou vám dal Andrej Babiš, bude ve vaši straně panovat shoda?

To nedokážu říct. Přistupujeme k tomu tak, že jsme pověřeni ke konzultacím, spíše spontánním, jestli budeme pověřeni k vlastnímu jednání a otevřou se tradiční koaliční jednání, to se ukáže. O tom, co nabídlo hnutí ANO, jsme připraveni diskutovat, ale máme svoje limity. Pokud se ukáže, že některé budou nepřijatelné, tak přesto vytvoříme návrh dohody, který předložíme na těchto konzultacích. A pokud se ukáže, že členská základna s tím nesouhlasí, tak prostě budou koaliční jednání ukončena. V tu chvíli je možný i scénář předčasných voleb, ač sociální demokracie nebude tím, kdo je vyvolá.

Můžete říct, jaké máte limity?

Jsou stále víceméně stejné. Hlavní je, že je to celý komplex, jde nám o nevytrhávání jednotlivých bodů, nejsme na kontraktech, jak si možná Andrej Babiš myslí, že navrhne obchodní smlouvu a že budeme o jednotlivých bodech diskutovat separátně, a nikoliv o formě naší spolupráce jako o komplexu. Odmítáme rétoriku, že je to o ministerstvu vnitra, to je interpretace pana premiéra. My to vnímáme tak, že máme programové body, máme koaliční pojistky, zároveň tady máme dohodu o fungování Poslanecké sněmovny a zároveň dohodu o složení vlády. To jsou všechno věci, které pro nás tvoří komplex řešení a nebudeme z něj vytrhávat jednotlivosti. To pak vede jen ke zjednodušování a my nejsme na zjednodušování zvědaví. Česká republika musí nějak fungovat, a ne že to bude jak někde na trhu.

Ale jednou z vašich podmínek bylo, že dostanete ministerstvo vnitra, patří také mezi zmiňované limity?

Opakuji, že je to komplex podmínek a nechci vytrhávat jen jednu z nich.

Takže jste v pondělí nevyjednávali a pouze vyslechli nabídku ANO, kterou předáte předsednictvu?

My jsme si vyslechli, že poslanecký klub pověřil vedení hnutí ANO k tomu, aby opět otevřeli jednání se sociální demokracií. Zeptali se nás, jestli s tím souhlasíme, my jsme následně vyslechli celou situaci. Konstatovali jsme, že koaliční jednání ještě zahájena nejsou, že je můžeme zahájit až po jednání předsednictva, které také minulé oficiální jednání ukončilo. Zároveň jsme si formulovali zmíněné limity, protože zčásti jsme se vrátili tam, kde jednání skončila. V některých bodech programů tak začínáme od polohy, v níž jednání skončila, tam jsme řešili jen detaily, například jsme si vyjasnili přístup ke karenční době a podobné věci. Ale ty ostatní věci jsou opravdu teprve k jednání.

Myslíte si, že jste dostali nabídku, která může vést ke koaliční dohodě?

Tohle nedokážu vůbec říct. Ve chvíli, kdy je to jako na trhu, tak je to naprosto nepřípustné a z mého pohledu i trapné. Opravdu to není tak, že přebíráme nějakou obchodní smlouvu a začínáme se přetahovat co za co a jak.

