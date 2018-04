Ministr dopravy Dan Ťok nechce, aby se "hýbalo" s akciemi telekomunikační společnosti ČD - Telematika, kterou nyní ovládají České dráhy.

"V žádném případě to není aktuální záležitost. Nesouhlasím s tím, aby se to dělalo hned a rychle," uvedl ve čtvrtek ministr poté, co HN ve středu upozornily, že na připravovaných transakcích s akciemi Telematiky by mohl vydělat stovky milionů korun olomoucký miliardář Pavel Hubáček, blízký přítel druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

České dráhy drží v ČD - Telematice téměř 70 procent akcií, dalších necelých 30 procent má ve vlastnictví Hubáček, zbytek pak stavební firma OHL ŽS.

Ještě 9. dubna mluvčí Českých drah Radek Joklík prohlásil, že firma "v nejbližší době" zahájí kroky, jejichž cílem bude kontrolní podíl prodat.

Podle vícero zdrojů z resortu dopravy měla akcie od Českých drah odkoupit státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta se měla zároveň pokusit vykoupit podíly i od minoritních akcionářů, v prvé řadě od Hubáčka. Stát totiž už několik let usiluje o stoprocentní ovládnutí firmy.

Záměr, aby se konečným vlastníkem akcií ČD - Telematiky stala SŽDC, minulý týden podpořil i Dan Ťok. Teď ministr mluví o tom, že není rozhodně nutné s celou věcí spěchat. Nijak nepodporuje plán vykoupit akcie od Hubáčka. "Upřímně řečeno, my se bráníme tomu, aby na tom někdo vydělával," uvedl Ťok v rozhovoru pro HN.

Skončí poslanec Feranec i advokát Hlína

Jak už redakce upozornila, olomoucký byznysmen Hubáček by se k akciím patrně nikdy nedostal, kdyby mu to svou liknavostí neumožnili lidé blízcí Jaroslavu Faltýnkovi. Ti nevyužili příležitosti vykoupit akcie levněji od předchozích majitelů.

Klíčovou odpovědnost nese někdejší Ťokův náměstek za ANO Milan Feranec, nyní poslanec. Ten nadále zůstává v čele dozorčích rad firem České dráhy, ČD - Telematika, ČD - Informační systémy a také ve správní radě SŽDC.

Podle Ťoka ale ve všech těchto orgánech skončí. "Pan Feranec je odstaven ze všech dozorčích rad," uvedl ministr. Na drahách má skončit i vlivný přerovský advokát Květoslav Hlína, napojený na Faltýnka a dříve pracující pro Babišův Agrofert, který se též angažoval v ČD - Telematice.

"Dal jsem pokyn Českým drahám, aby s panem Hlínou přerušily veškerou spolupráci," prohlásil ve čtvrtek Ťok.

Hlína má přitom celou řadu zakázek a zásadní vliv v pražském dopravním podniku, který řídí jeho bývalý koncipient Martin Gillar. I ten v minulosti působil ve firmě ČD - Telematika.

Redakce se ve čtvrtek dotázala šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, zda angažmá lidí kolem Jaroslava Faltýnka v byznysu státních a městských firem už nepřerostlo únosnou mez. Premiér v demisi ale na SMS nijak nereagoval.

Už to bylo prošetřeno

K celé záležitosti ohledně firmy ČD - Telematika se vyjádřily i České dráhy. "České dráhy se dlouhodobě zajímají o konsolidaci podílů v ČD - Telematice, nicméně vždy za podmínek, které jsou na trhu obvyklé, a za cenu, kterou budeme mít podloženou odbornými posudky. Společnost a její orgány jsou povinny postupovat a postupují s péčí řádného hospodáře," uvedla firma v tiskovém prohlášení.

Dráhy odmítají, že by jejich zástupci v minulosti pochybili, když akcie nevykoupili za méně peněz od předchozích vlastníků třetinového podílu. "Tuto věc již šetřily i orgány činné v trestním řízení a neshledaly žádné jednání, které by odůvodňovalo zahájení trestního stíhání," vysvětluje firma a považuje celou záležitost za prověřenou a uzavřenou.