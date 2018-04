Magistrát Prahy dostal po letech příprav na stůl návrh nejdůležitějšího dokumentu města – metropolitního plánu.

Právě podle něj budou politici příštích 20 let rozhodovat, jaké klíčové stavby v Praze postavit – ať už půjde o nové mosty přes Vltavu či například tramvajové tratě.

Důležitou roli bude mít materiál i pro samotné obyvatele. Ti už z dnešního návrhu mohou přibližně vyčíst, jestli například louka před jejich domem zůstane i následujících deset let loukou, či se promění v parcelu. Pro developery dokument představuje mapu příležitostí.

Přestože je návrh dokončený, město neočekává, že by plán začal platit dříve než v roce 2023. Od 27. června se k němu bude mít možnost vyjádřit veřejnost – ať už jde o obyvatele, městské části či právě developerské firmy. Jejich připomínky, jejichž počet se pravděpodobně bude pohybovat v řádech stovek až tisíců, následně bude město posuzovat a případně zapracovávat do další verze. Základní teze plánu, kterých jeho tvůrci stanovili celkem deset, se však pravděpodobně nezmění. Většinu z nich pozitivně hodnotí soukromý i veřejný sektor.

První tezí je takzvaná "dostřednost". Znamená to, že na okraji města nebude probíhat rozsáhlá výstavba. Ve staveniště se naopak díky dokumentu promění širší centrum Prahy.

"Snažili jsme se najít potenciál uvnitř Prahy, a nikoliv na loukách a polích tohoto města," popisuje architekt Roman Koucký, který vedl tým připravující metropolitní plán.

Z města by se tak ve 20. a 30. letech tohoto století měly postupně vytrácet často již desítky let chátrající průmyslové areály. Na jejich místě budou vznikat zcela nové pražské čtvrti, které absorbují desítky tisíc nových obyvatel. IPR při vytváření nových míst pro výstavbu vycházel z demografických prognóz a současně bral v potaz i aktuální problém, kdy se v Praze nestaví dostatek bytů, a jejich cena tak prudce roste. Městští plánovači proto vyčlenili více místa pro rezidenční výstavbu, než se původně počítalo. Teoreticky tak plán počítá s výstavbou bytů pro 600 tisíc lidí. Původně to mělo být 400 tisíc.

Navýšení kapacity neznamená, že se developeři hned pustí do výstavby bytových domů pro více než půl milionu obyvatel. Město si tímto způsobem spíše vytváří rezervu a snaží se předcházet problémům, způsobeným zdlouhavým povolováním výstavby. Podle prognóz IPR se má počet obyvatel Prahy do roku 2030 zvýšit o zhruba 100 tisíc.

V návrhu jsou již dnes červeně vyšrafovány lokality, které čeká proměna. Patří mezi ně hned několik bývalých nákladových nádraží. Konkrétně jde o nákladová nádraží v Bubnech, na Smíchově a na Žižkově. Ve všech třech případech metropolitní plán umožní na místě vybudovat novou městskou čtvrť. Na některých místech to bude možné ještě před schválením plánu. Pražští politici pracují na odstranění takzvaných stavebních uzávěr z již stávajícího územního plánu. Ty zcela znemožňují jakoukoliv výstavbu.

Mezi významné lokality, kde by se do budoucna mohlo stavět, patří okolí stanice metra Opatov či například pozemek na rohu ulic Milady Horákové a Svatovítská u Prašné brány. Jedna z vůbec nejvýznamnějších rozvojových lokalit se v současnosti nachází v bývalé dělnické čtvrti Slatiny v Praze. Tam by podle studie IPR mohla v budoucnu vzniknout zcela nová čtvrť pro 30 tisíc obyvatel. Zhruba 90 procent výstavby by tvořily bytové domy.

Vedle koncentrování výstavby do středu města je jednou z největších novinek metropolitního plánu výšková regulace. "Jde o exkluzivitu metropolitního plánu. Jak jsme pátrali, tak nikde nikdy nebyla stanovena," říká Koucký.

Regulace má zajistit, aby například v části města, která je tvořena maximálně třípodlažními budovami, nevznikla výrazně vyšší stavba. Určuje přitom několik lokalit, kde bude možné postavit více než dvacetipatrové domy. Jde především o okrajové části Prahy, kde výškové budovy nenaruší panorama hlavního města.

Metropolitní plán se však nezabývá pouze výstavbou budov. Řeší například také dopravní infrastrukturu.

Plán například umožní stavět nové mosty přes Vltavu. Jeden by mohl vzniknout mezi smíchovským Lihovarem a Podolím. Lávka pro pěší by zase do budoucna měla spojit Karlín s Holešovicemi. Rozhodnutí o výstavbě již bude na městu.

Součástí plánu bude i to, kam by do budoucna mohlo zajíždět metro. Součástí plánu je již dnes metro linky D, které povede z Písnice a jeho konec je zakreslen na náměstí Republiky. Zastupitelé navíc nedávno schválili, aby plán jasně stanovil, že do budoucna "déčko" povede na Žižkov a případně do Vysočan.

Mezi klíčové oblasti metropolitního plánu patří také ochrana historických částí města, vytváření městských tříd podle vzoru evropských metropolí. Důraz klade na Vltavu, na zlepšení kvality břehů a jejich přeměnu v nová veřejná prostranství.