Na sjezdu komunistické strany poprvé od roku 1990 vystoupí prezident republiky. Miloš Zeman na akci, která se uskuteční 21. dubna v Nymburku, přednese projev. Česko si přitom nedávno připomnělo 70. výročí února 1948, kdy KSČ na 40 let převzala moc v zemi.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček redakci potvrdil, že Miloš Zeman plánuje na Filipovo pozvání na dubnový sjezd "této parlamentní politické strany zavítat".

Zemanovo rozhodnutí uvítal místopředseda KSČM Jiří Dolejš. "Můžeme to brát jako potvrzení toho, že naše role ve společnosti existuje navzdory slabšímu volebnímu výsledku," řekl Dolejš.

"Hlava státu dává jasně a zřetelně najevo, že nás považuje za legitimní součást demokratického spektra této země," dodal další místopředseda Jiří Skála.

S takovou interpretací souhlasí i politolog Pavel Šaradín. "V podstatě je to z hlediska prezidenta definitivní potvrzení toho, že komunisté jsou řádnou demokratickou stranou, která do systému patří. Je to vlastně legitimizace komunistů jako takových v české politice," domnívá se.

Zeman pozvání přijal v čase, kdy se hnutí ANO snaží vyjednat podporu pro svou druhou vládu. KSČM několikrát otevřeně řekla, že je kabinet v případě splnění programových priorit ochotná při hlasování o důvěře podpořit, případně tolerovat. "Prezident má jasnou představu o tom, jak by vláda měla vypadat. A toto utužuje představu, že prezident koalici podporuje. Je to možná i poděkování za vstřícný přístup komunistů k hnutí ANO," říká Šaradín.

Prezident nedávno také navštívil sjezd ČSSD, kterou dlouhá léta vedl, loni v prosinci byl kritizován za své vystoupení na sjezdu SPD Tomia Okamury. "Pokračuje ve své cestě po sjezdech významných stran," dodává k tomu Dolejš.

Komunisté svolali mimořádný sjezd strany po loňských říjnových volbách, v nichž dosáhli nejhoršího výsledku od svého vzniku. Předseda Vojtěch Filip již dříve oznámil, že na svůj post znovu kandidovat nebude.