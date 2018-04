Lůžková část urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol zůstane 15 dní uzavřená. Důvodem je nutná izolace zaměstnanců po kontaktu se spalničkami. Jeden ze zaměstnanců urgentního příjmu se nakazil, ostatní musejí povinně do izolace. Uvedli to v pátek zástupci ministerstva zdravotnictví a nemocnice.

Záchranná zdravotnická služba bude proto v následujících dnech muset lidi vozit do jiných pražských nemocnic. Sama má kvůli kontaktu se spalničkami 18 lidí doma. Pokud by ubyli další zaměstnanci, požádá o výpomoc armádu.

V Motole však i nadále budou přijímat nejzávažnější případy, tedy pacienty s traumatem, polytraumatem, infarktem či mrtvicí. Omezení potrvá do 4. května. Netýká se dětského urgentního příjmu. Opatření se zprostředkovaně dotkne i Středočeského kraje, z něhož nyní záchranáři část pacientů vozí i do pražských nemocnic. Nyní budou muset volit středočeská zdravotnická zařízení.

V Česku je nyní již 88 případů nakažení spalničkami, z toho 59 připadá na Prahu. Motolská nemocnice je největší zdravotnické zařízení v Česku.

"Ve Fakultní nemocnici Motol se nám bohužel vyskytl případ u jednoho ze zaměstnanců v rámci urgentního příjmu, což nám poměrně komplikuje situaci," uvedl ministr Adam Vojtěch. Všichni zaměstnanci, kteří s tímto člověkem přišli do kontaktu, musí do izolace. Týká se to urgentního oddělení a některých pracovníků zobrazovacích metod, celkem jde zatím o 31 pracovníků, uvedl ředitel nemocnice Miloslav Ludvík.

Podle náměstka pro zdravotní péči Romana Prymuly je opatření v souladu s hygienickými předpisy. "U všech osob byly zjištěny hodnoty protilátek, bylo zjištěno, že jsou negativní," řekl. Kdyby byl test na protilátky pozitivní, znamenalo by to, že lidé jsou před nákazou chráněni a mohou dále pracovat. Kontakt nastal již minulý víkend, předpisy vyžadují celkem 21 dní izolace, část z toho již uběhla. "V tuto chvíli bude izolace trvat dalších 15 dní," dodal náměstek. Zdravotník, u kterého se později nemoc objevila, měl službu 13., 14. a 15. dubna.

Omezení platí pro lůžkovou část, tedy pro 18 lůžek. Naopak ambulantní část zůstane zachovaná, a jak uvedl ministr, opatření se nijak nedotkne pacientů s traumatem či polytraumatem, které bude nemocnice dále přijímat.

"Myslím, že jsme schopni situaci zvládnout, není ohrožena péče o pacienty," řekl ministr.

Spalničky se dotkly i lidí z pražské záchranné zdravotnické služby. Podle jejího ředitele Petra Koloucha je nyní kvůli kontaktu s nemocí izolováno 18 pracovníků.

Záchranná služba nyní spolupracuje se soukromými dopravci, dostupnost přednemocniční péče v Praze podle Koloucha nebude omezena. Uvedl také, že v případě komplikací, například nárůstu počtu neschopenek, se záchranáři obrátí o pomoc na Armádu ČR. "S ní již proběhlo jednání a příští týden budeme podle čísel vyhodnocovat i tyto varianty," řekl.