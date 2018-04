Žádný komunistický sjezd nebyl v posledních dekádách tak sledovaný jako ten, který začal v sobotu ráno v Nymburce.

Vzhledem k mnoha těžkostem při hledání vlády s důvěrou mohou komunisté víc než kdykoliv dříve po roce 1989 promluvit do složení vlády.

Prestiž jejich sjezdu navíc významně zvýšil Miloš Zeman. Ten se v sobotu stal prvním porevolučním prezidentem, který na komunistickém sjezdu vystoupil.

K důležitosti sjezdu přispělo také to, že oproti minulosti ani sami komunisté nedokáží odhadnout, kdo bude zvolen jejich novým předsedou.

Hned v úvodním projevu předseda KSČM Vojtěch Filip oznámil, že chce, aby komunisté tolerovali vládu ANO a ČSSD. "Pro jednání s ANO připravujeme písemný dokument, smlouvu o toleranci, ve které se zavazujeme k tomu, že učiníme krok, aby vláda s důvěrou vznikla. Existenci vlády ale budeme jen tolerovat," oznámil na sjezdu Filip s tím, že nevyloučil i možnost, aby šla KSČM proti vládě.

"Nebudeme navrhovat svolání schůze k vyslovení nedůvěry, jak po nás žádá vítěz voleb, ale v případě, že programové prohlášení nebude dodržováno, nebo nebude ve státním rozpočtu zajištěno jeho naplňování, se můžeme k vyslovení nedůvěry připojit po neúspěšném smírčím řízení," řekl Filip.

Podle něj dohoda umožní KSČM předkládat vlastní návrhy zákonů, což považuje za velký posun vpřed.

"V minulém volebním období nebylo projednáno a nedostalo se vůbec na schůzi sněmovny 18 návrhů z pera KSČM," stěžoval si Filip.

Dosavadní šéf strany Vojtěch Filip nemá po dvanácti letech jistotu, že bude opět zvolen. Proti sobě bude mít hned několik protikandidátů.

Miloš Zeman pak komunistům připomněl krvavou minulost jejich strany.

"To, čemu říkáte Vítězný únor, byl prohraný únor. Protože vytvořil monopol moci," řekl Zeman. A doplnil, že každý monopol vede k degeneraci.

"Nejdříve justiční vraždy politických oponentů. Heliodor Píka, Milada Horáková a další. O něco později justiční vraždy komunistů. Například i Rudolfa Slánského," připomněl Zeman padesátá léta minulého století, kdy komunisté povraždili, nebo poslali do vězení mnoho oponentů.

"To nebyly deformace. Přestaňme si lhát do kapsy, to nebyly ani chyby. To byly zločiny. A jako zločiny je musíme umět pojmenovat, chceme-li mluvit pravdu," prohlásil prezident.

Připomněl i relativně svobodnější šedesátá léta, kdy on sám vstoupil krátce do KSČ.

Následné období normalizace označil Zeman za dobu, kdy země zaostávala.

"Jestliže v padesátých letech bylo mnoho lidí uvrženo do vězení, nebo do koncentračních táborů, pak v době tzv. normalizace se ve skutečnosti vyřazoval obrovský potenciál naší společnosti tím, že lidé nemohli pracovat ve svém oboru, jejich děti nemohly studovat. Platilo, že čím hloupější člověk, tím větší měl šanci na úspěch v získání nějaké funkce," podotkl Zeman s tím, že mezi členy KSČM je také mnoho členů bývalé KSČ, kteří nesou jistou míru spoluzodpovědnosti za minulost.

Později prezident vyzval KSČM k sebereflexi. Pokání je předstupněm pro očistu, pro normální život, uvedl s tím, že je stoupencem socialismu, ale socialismu demokratického. Přeje si, aby mohl o komunistech říct s čistým svědomím, že jsou demokratickou stranou.

V souvislosti s jednáními o vládě čeká, jak dopadnou obnovené rozhovory mezi hnutím ANO a ČSSD. Uvedl, že bude rád, když ANO a sociální demokraté pozvou ke stolu třetí stranu, jak chtějí komunisté.

Velmi sledované je ale také dění v okolí místa, kde KSČM jedná. Na místě bylo okolo desáté hodiny zhruba 200 lidí, kteří protestovali proti komunistům i proti tomu, že na sjezd zavítal prezident Zeman. Na akci dohlížejí policisté.

Trpím jako zvíře, kritizuje Filip poslední léta

Předseda Vojtěch Filip, který dal stejně jako celé předsednictvo funkci k dispozici po hlubokém neúspěchu v podzimních volbách, bude funkci obhajovat v souboji s devíti dalšími kandidáty. Utká se se svým dlouhodobým kritikem Josefem Skálou či europoslankyní Kateřinou Konečnou. Kromě toho má 25 členů KSČM zájem o posty místopředsedů.

Favoritem volby je Filip, který sice nese odpovědnost za loňský propadák v parlamentních volbách, jenže ten odčinil tím, že komunistům vyjednal ve sněmovně velmi výhodné postavení.

Jeho sebevědomí stoupá, takže už avizoval, že jako předseda bude chtít mluvit do toho, kdo by usedl v případné vládě ANO a ČSSD s tolerancí KSČM.

"Budeme mít požadavky na patřičnou kvalifikaci, vzdělání a manažerské schopnosti toho, kdo bude resort řídit, protože to není procházka růžovým sadem a legrace. Já dvacet osm let trpím jako zvíře, kolik amatérů kde sedělo a co jsme si tím všechno zavinili," tvrdí sebevědomě Filip, aniž by kdykoliv připustil vinu za to, co komunisté způsobili v letech 1948 až 1989.

Podobně nekritičtí jsou ke komunistické minulosti Československa také jeho hlavní dva protikandidáti - Skála a Konečná.

"Pro mě jsou léta před rokem 1989 historií, kterou mají zkoumat historici. My musíme řešit dnešní problémy, od toho je politika, ne od akademické hádky, co bylo tehdy dobře a co špatně," tvrdí například Konečná.