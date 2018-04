Hrad Karlštejn na Berounsku čeká obnova za 95 milionů korun, z toho 85 procent pokryje dotace z EU. Počítá se s rekonstrukcí Císařského paláce či hradního purkrabství. Vzniknou také nové expozice a moderní návštěvnické centrum.

Hrad zůstane návštěvníkům otevřený, lidé by se ale měli připravit na krátkodobé uzavírky v některých částech, řekla při pondělním slavnostním zahájení projektu ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naďa Goryczková.

Ředitel územní památkové správy NPÚ Dušan Michelfeit upřesnil, že projektová příprava už začala a se zahájením stavebních prací se počítá v příštím roce. Dokončeno by vše mělo být do roku 2022. "Jsme teď ve fázi, kdy se zpracovává projektová dokumentace pro realizaci," uvedl.

Památka podle Goryczkové trpí skrytými neduhy i vysokým návštěvnickým provozem. Proto nestačí běžná údržba a je třeba větší stavební zásah. Cílem projektu nazvaného hrad Karlštejn - klenot české země je obnova chátrajících přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce, arkádového přístavku, skalního sklepa a východní části hradního purkrabství, kde bude zřízeno návštěvnické centrum. Renovace čeká také užitkovou zahradu na jižním parkánu a inženýrské sítě.

Z nádvoří podle Michelfeita zmizí dřevěný bufetový stánek a vstupenky se už nebudou prodávat u okénka, ale v atraktivních pozdně gotických prostorách ve východní části purkrabství. Vznikne tam i obchod se suvenýry a občerstvení. Zároveň se odtud bude vycházet na terasu na střeše nových toalet vybudovaných na jižním parkánu. Lidé se budou pohybovat jen jedním směrem, odpadnout by měly fronty na nádvoří.

Návštěvníkům se otevře také malý kinosál pro 20 lidí a čtyři nové expozice. Tři z nich mají být volně přístupné už v návštěvnickém centru. Půjde o výstavy o karlštejnském vinařství a kamenických prvcích a virtuální model hradu. V Císařském paláci vznikne expozice tesařských prvků, která bude přístupná při akcích pořádaných v multifunkčním sále.

Michelfeit v souvislosti s chystanou rekonstrukcí poukázal i na některé nepříliš šťastné novodobé úpravy, kdy se například strop v suterénech Císařského paláce nahrazoval silničními panely. "Taková byla tehdy doba a tyto věci chceme napravit," dodal.

Projekt v pondělí na Karlštejně zahájili ministři kultury a pro místní rozvoj v demisi Ilja Šmíd a Klára Dostálová. Ministryně připomněla, že Karlštejn v roce 2016, kdy uplynulo 700 let od narození krále a císaře Karla IV., navštívilo 268 000 lidí. Předpokládá, že do budoucna návštěvnost díky obnově ještě vzroste. "Doufejme, že to hradby Karlštejna unesou," dodala.

Podle Michelfeita rekonstrukce umožní odbavit více návštěvníků, cílem je ale hlavně větší komfort. "Máme zájem o to, aby návštěvníků přišlo víc, ale nemyslím si, že bychom touto rekonstrukcí směřovali k nějakému skokovému navýšení," řekl.

Změnu návštěvnických tras nepředpokládá, nápor výletníků by se ale mohl lépe regulovat a rozložit v čase.

Gotický hrad Karlštejn založil Karel IV. v roce 1348. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Patří k nejnavštěvovanějším památkám v ČR.