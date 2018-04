Mají miliardové tržby, zisky v řádu stamilionů či desítek milionů a patří k hlavním hráčům na trhu. Přitom pobírají dotace na inovace z programu určeného pro malé a střední podniky na venkově. Pětadvacet velkých potravinářů se nyní podělilo o víc než miliardu korun z takzvaného Programu rozvoje venkova, přes který se přerozdělují evropské dotace. Pětinu peněz – celkem 220 milionů - získaly tři firmy Agrofertu.

Vodňanská drůbež s pomocí 75 milionů korun z veřejných zdrojů inovuje porcování a balení drůbežího masa. Stejnou sumu dostala mlékárna Olma na inovace ve výrobě přírodních pařených sýrů. Kosteleckým uzeninám přispějí daňoví poplatníci na inovace 70 miliony. Server iHNed.cz to zjistil z přehledu schválených projektů, který zveřejnil Státní zemědělský intervenční fond.

Dotace na vývoj nových či vylepšených produktů a technologií dostávají velcí potravináři již třetím rokem. Zmíněné tři firmy Agrofertu a jednou také kroměřížský masokombinát Kmotr inkasovaly za tři roky 614 milionů korun. Kupříkladu Olma předloni utržila 3,2 miliardy korun a měla zisk 206 milionů korun. Vodňanská drůbež ve stejný rok měla tržby pět miliard a zisk 170 milionů.

Největší tuzemská mlékárna Madeta si každý rok řekla o 75 milionů korun na různé inovace. Dohromady tak dostala 225 milionů korun. Její tržby přitom v roce 2016 dosáhly pěti miliard a zisk 371 milionů. Podobně konzervárenská společnost Hamé, kterou vlastní norská Orkla, letos získala pro své čtyři podniky přes 108 milionů. Za tři roky pobrala celkem 274 milionů korun. Obrat Hamé se blíží čtyřem miliardám, předloňský zisk činil 252 milionů. Dotace na inovace využívá také uskupení Agro Měřín pozemkového magnáta Gabriela Večeři či zemědělsko-potravinářská skupina Interlacto Oldřicha Gojiše.

Podpora inovací z programu pro venkov Schválené dotace v letech 2016 až 2018 v milionech korun: Skupina Agrofert - 614 - z toho: - Vodňanská drůbež - 203 - Kostelecké uzeniny - 194 - Olma - 180 - Kmotr - 37 Skupina Hamé - 274 - z toho: - Fruta Podivín - 70 - Slovácká Fruta - 78 - Pika - 83 - Bapa - 23 - Hamé s.r.o. - 20 Skupina Agro Měřín - 248 - z toho: - Lacrum - 67 - Agro Měřín - 75 - Beskyd Fryčovice - 22 - Nové Vinařství - 35 - Chovservis - 49 Skupina InterLacto - 243 - z toho: - Moravia Lacto - 68 - Bohemilk - 54 - Mlékárna Olešnice - 84 - ZZN Jihlava - 37 Madeta - 225 Zeman maso – uzeniny - 223 Polabské mlékárny - 196 Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Ekonom Petr Zahradník, který se věnuje financování EU, poukazuje, že investice by si takové firmy dokázaly zajistit ze zisku.

"Není to úplně optimální využití zdrojů z Programu rozvoje venkova. Určitě by v něm měli mít daleko větší váhu menší podnikatelé, kteří jsou schopni nejen obhospodařovávat krajinu, ale také to ekonomicky zhodnotit. To znamená rodinné farmy zaměřené na lokální produkci," říká.

Zčásti by tyto dotace vzal na milost v problematických regionech, kde potravinářské fabriky představují

významného zaměstnavatele.

"Zaměstnanost v menších a středních podnicích je ovšem daleko stabilnější než u velkých," podotýká.

Ekonoma a europoslance Luďka Niedermayera překvapuje zdejší nadšení pro podporu firem s miliardovými obraty. "Vládní politika systematicky podporuje ty největší. Malí potravináři by měli protestovat," uvedl. Posilování velkých výrobců za pomocí dotací považuje za špatné.

"Menší konkurence není dobrá pro spotřebitele," dodává Niedermayer.

Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíry Novákové mohou o podporu žádat všechny kategorie podniků. "Hlavním cílem je transfer znalostí a zvýšení konkurenceschopnosti potravinářských podniků. Největšími kapacitami k zavádění inovativních technologií ve výrobě disponují velké podniky," vysvětluje mluvčí fondu, který dotace na základě přihlášených projektů rozděluje. Dotace pro velké průmyslové podniky obhajuje i tím, že zaváděním inovací ve svých provozech přispívají k rozvoji odvětví.

Menší výrobci využívají dotace z jiného titulu Programu rozvoje venkova, a to na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Tady jsou ale finanční zdroje výrazně skromnější, přitom žadatelé se počítají na stovky. Na podporu menších producentů věnoval stát v rozpočtovém období 2014–2020 dosud pouze 1,5 miliardy, zatímco velkým potravinářům nadělil víc než dvojnásobek.

Venkovský program spravuje ministerstvo zemědělství. To každoročně vyplácí také národní dotace pro velké potravinářské firmy.

Jejich celkový balík v posledních letech významně narostl. Než se šéf hnutí ANO Andrej Babiš stal v roce 2014 ministrem financí, dával státní rozpočet potravinářům na investice ročně kolem 130 milionů. Vloni to bylo už 400 milionů korun.

Nejvíc – 106 milionů – získaly v minulém roce podniky Agrofertu. Holding, který Babiš převedl do svěřenského fondu, aby mohl nadále brát dotace, využívá pro podporu potravinářských investic i další zdroje.

Pekárna Zelená louka ze skupiny Agrofert získala sto milionů korun na novou linku pro toastový chléb z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je pod ministerstvem průmyslu a obchodu.