Odstupovat by měli spíš až pravomocně odsouzení členové vlády, míní prezident Miloš Zeman. V rozhovoru pro televizi Nova to zdůvodnil tím, že v řadě případů odvolací soud rozhodne jinak než soud prvoinstanční. Vyjádřil se tak k požadavku ČSSD mít v koaliční smlouvě s ANO závazek demise prvoinstančně odsouzených členů vlády.

"Když jsem tento požadavek (ČSSD) slyšel poprvé, tak jsem pokrčil rameny a říkal jsem si nic proti tomu," uvedl Zeman. Později si ale prý uvědomil, že odvolací soudy v řadě případů rozsudky nižších instancí nepotvrdí. "Z tohoto důvodu bych spíše zvažoval, ale to už by byla samozřejmost, požadavek na pravomocné odsouzení," řekl prezident.

Předsedou možné budoucí menšinové koaliční vlády ČSSD a ANO s podporou komunistů chce zůstat šéf ANO a nynější premiér v demisi Andrej Babiš, který čelí trestnímu stíhání. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové. Požadavek ČSSD Babiš odmítá, obě strany zahájí nová koaliční vyjednávání ve středu.

ANO při jednáních naposledy nabídlo ČSSD ve vládě pět ministerstev, mezi nimi buď obranu, nebo zahraničí. Média s odkazem na své zdroje uvedla, že sociální demokraté dávají přednost ministerstvu zahraničí, které by měl vést europoslanec Miroslav Poche. O místo v kabinetu by tak přišel současný ministr Stropnický, podle Zemana ale stejně má zájem z funkce odejít a rád by se stal velvyslancem. "A protože velvyslanci jsou v kompetenci prezidenta republiky, předpokládám, že mu vyhovím," řekl prezident.

Z dalších nynějších členů vlády by měl podle Zemana určitě odejít ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který ale svůj konec v politice oznámil už počátkem dubna. Se Zemanem se Pelikán dostal do sporu kvůli svému rozhodnutí vydat do USA Rusa Jevgenije Nikulina, kterého Spojené státy podezřívají z hackerských útoků. Zeman podporoval vydání do Ruska, které o Nikulina mělo také zájem.

Dukovi do mého programu nic není

Zeman zároveň v rozhovoru reagoval na sobotní kázání Dominika Duky u příležitosti repatriace kardinála Josefa Berana. Kardinál v něm upozornil, že prezident byl v ten den hostem na sjezdu komunistické strany. Podle Zemana ale Dukovi do jeho programu nic není.

Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha řekl, že sv. Vojtěch i kardinál Beran řešili stejné otázky bytí či nebytí národa, jako se řeší dnes. Vždy jde podle něho o člověka, o lidství. "Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo," řekl Duka. Sklidil bouřlivý potlesk.

Zeman v úterý uvedl, že se ho Dukova slova nedotkla. "Já respektuji právo každého na jeho názor, ale ne každý názor beru vážně," dodal. V sobotu se stal prvním polistopadovým prezidentem, který na vrcholné setkání komunistů přijel.

Prezident nedávno poslal papeži Františkovi dopis, ve kterém Dukovu činnost chválí. Kardinál podle něj přispívá k odstraňování bariér mezi církví a státem. "Jeho Eminence Dominik kardinál Duka je v České republice mimořádně váženým představitelem katolické církve a je to též do značné míry právě jeho zásluhou, daří-li se nám postupně odstraňovat bariéry po dlouhé roky existující mezi církví a státem v naší zemi," napsal Zeman.