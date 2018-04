Ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) je Evžen Machytka, který byl po únorovém odvolání bývalého ředitele, někdejšího ministra zdravotnictví za ČSSD, Svatopluka Němečka pověřen řízením tohoto zdravotnického zařízení.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) dal Machytkovi přednost před lékařem Jiřím Havrlantem, který rovněž v minulém týdnu uspěl ve výběrovém řízení. Podporovala ho Ostravská univerzita, s jejíž Lékařskou fakultou nemocnice spolupracuje. Své rozhodnutí oznámil Vojtěch po středeční návštěvě FNO.

Ministr uvedl, že k zásadním úkolům nového ředitele patří stabilizace personální situace, řešení vztahů s Lékařskou fakultou, dořešení auditů v nemocnici a vyvození případných důsledků a také samotný rozvoj nemocnice.

"Udělám maximum proto, aby nejenom tyto úkoly a priority byly splněny," řekl Machytka. Dodal, že pro něj vždy na prvním místě bude spokojený pacient, kterému bude poskytnuta kvalitní péče.

Ministr uvedl, že v tajném hlasování dostali Machytka i Havrlant shodně devět hlasů. "Seznámil jsem se se závěry a konzultoval jsem to i s některými členy komise a především s předsedou (náměstkem ministra Romanem Prymulou), který nakonec dal své stanovisko jakožto předsedy. To je také standardní postup, pokud je vyrovnaný počet hlasů tak, že rozhoduje hlas předsedy a jeho doporučení," uvedl Vojtěch.

Dodal, že předseda komise jednoznačně doporučil jmenovat Machytku. "Doktor Machytka má větší zkušenosti, pokud jde o vědu, pokud jde o oblast mezinárodních zkušeností, kdy působil ve spolupráci s lékaři z Harvardu a z dalších špičkových pracovišť. Jedna z nepominutelných skutečností byly i jazykové schopnosti, kdy bohužel pan doktor Havrlant tyto plně nevykazoval," uvedl Vojtěch.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata nepovažuje rozhodnutí ministra za šťastné. "Vzhledem k průběhu a výsledku výběrového řízení a nedobré situaci ve fakultní nemocnici nepovažuji rozhodnutí pana ministra za šťastné, nicméně je to jeho právo i zodpovědnost. Nezbývá než věřit, že nový ředitel splní svoje sliby a zlepší spolupráci s Lékařskou fakultou a zachová se korektně i ke svým oponentům," řekl Lata.

"Bůh chraň Fakultní nemocnici Ostrava. Víc k tomu nemám, co říct," řekl odvolaný a novým ministrem a premiérem Andrejem Babišem kritizovaný ředitel nemocnice Svatopluk Němeček. V úterý na Twitteru napsal, že se "realizuje plánovaný scénář" a ministr v médiích zostouzí jeho práci. Němeček coby ministr měl spory s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) ještě v době, kdy Babiš působil jako ministr financí. V listopadu 2014 na něj Babiš podal trestní oznámení kvůli nákupu zdravotnického přístroje pro nemocnici, roztržkami se zabývala i koaliční rada bývalé vlády ANO, ČSSD a lidovců. Němeček zase například řekl, že Babišem v té době vlastněná média o něm lžou se záměrem ho poškodit.

Spolu s příchodem Machytky se na Chirurgickou kliniku vrátil jako sekundární lékař i její někdejší přednosta Pavel Zonča, který byl v minulosti i děkanem Lékařské fakulty a po svém odvolání je s univerzitou ve sporu.

Spletitou personální situaci v nemocnici provázejí kontroverze. Objevily se také informace o rušičkách odposlechu v kanceláři ředitele či údajné nepovolené léčbě onkovakcínami, kterou prošetřuje policie. Proti Machytkovi i Zončovi se postavila část lékařů Chirurgické kliniky, jiní Machytku naopak podpořili. Vojtěch uvedl, že se s Machytkou dohodl na tom, že Zonča nebude aspirovat na funkci přednosty kliniky, na níž bude vypsáno výběrové řízení. To by podle ministra mělo situaci uklidnit.

Nemocnice má téměř 3300 zaměstnanců. Loni hospitalizovala téměř 55 tisíc pacientů a provedla přes 611 tisíc ambulantních vyšetření.

Podle ministra audity ukazují, že v nemocnici nebylo vše v pořádku

Podle prvních výsledků auditů ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) nebyly za minulého vedení všechny postupy zcela v pořádku. Vyloučeno ani není, že by na základě těchto zjištění mohla nemocnice podat trestní oznámení, uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

Němečkovo vyjádření ČTK zjišťuje.

"Některé dílčí závěry jsou z mého pohledu značně závažné a je třeba, aby byly řádně prošetřeny, řádně zauditovány a případně prošetřeny i orgány činnými v trestním řízení, pokud je tam podezření na nějaké vyvádění veřejných prostředků," uvedl Vojtěch. Podle něj toto bude jeden z hlavních úkolů nového ředitele.

Audity by podle ministra mohly být dokončeny v červnu. Vojtěch uvedl, že v nemocnici je problém s laboratorními službami, kdy v soukromé laboratoři CGB působí někteří lékaři, kteří jsou zároveň zaměstnanci FNO. "Jsou v orgánech soukromé laboratoře, která provádí výkony pro nemocnici. Bavíme se podle všeho o finančním objemu v řádu desítek milionů korun, ale to se právě teď bude zpřesňovat. Toto samozřejmě z mého pohledu je těžko akceptovatelné," řekl Vojtěch, který to považuje za významný střet zájmů.

Podle něj není možné, aby lékaři, kteří jsou zaměstnanci nemocnice a rozhodují o tom, jaké vzorky budou poslány na vyšetření, zároveň byli vlastníky laboratoře. Podle Machytky jsou vyšetření hrazena od zdravotních pojišťoven přímo laboratoři. "Otázkou šetření auditu je, které z těchto prací mohla dělat sama nemocnice a které třeba nedělala, protože je cíleně nerozvíjela. Kdybychom se srovnali s jinými fakultními nemocnicemi, tak není běžné, aby se práce v tak velkém objemu posílaly do soukromých laboratoří," řekl Machytka.

"Co bylo rovněž zaznamenáno a je to také na pováženou, je, že zde byli zaměstnáváni různí lidé na různé částečné úvazky, kteří podle všeho nemají žádnou evidenci, že by tady kdy pracovali," řekl ministr. Podle něj brali peníze, ale vůbec není jasné, zda pro nemocnici odvedli nějakou práci. "Můžeme to nazvat mrtvé duše," řekl Vojtěch.

Dále poukazoval na to, že v některých lékových skupinách nemocnice oproti jiným nesjednávala slevy. "Nemocnice standardně tyto bonusy vyjednávají a zde v nemocnici na určité léky vyjednávány nebyly, byl dokonce zákaz je vyjednávat. Je tedy otázkou, zda tyto bonusy nebyly vyjednávány někde bokem. To se musí prověřit," uvedl Vojtěch.

Za nestandardní považuje skutečnost, že když odvolal ředitele Němečka, což učinil dopoledne, tak stejný den odpoledne bývalý náměstek pro IT Petr Böhm podepsal bez vědomí vedení a bez projednání s právním odborem nemocnice smlouvu na nový IT systém za 70 milionů korun.

"Už to samo o sobě je na pováženou a působí to velmi podezřele a velmi účelově."