Senátoři ČSSD chtějí, aby sociální demokraté nevstupovali do vlády s hnutím ANO a zůstali v opozici. Stejný postoj budou prosazovat u dalších členů strany před případným vnitrostranickým referendem.

Na tiskové konferenci ve středu uvedli, že respektují páteční těsné rozhodnutí předsednictva ČSSD o obnovení jednání o sestavení kabinetu.

Za podmínek, které ANO nabízí, by ale podle nich sociální demokraté do vlády vstupovat neměli.

Senátory pobouřilo, že premiér Andrej Babiš nechce odstoupit v případě prvoinstančního odsouzení v kauze Čapí hnízdo, což prý vyjednávači ANO slíbili.

"On sám dělá vše pro to, aby v referendu ČSSD nemohla souhlasit," uvedl na Babišovu adresu předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha. Připustil, že postoj k vládě s ANO by mohl sociální demokraty rozštěpit. S postojem klubu souhlasí podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) "prakticky všichni" členové.

Sociální demokraté mají v horní komoře 24 senátorů a tvoří nejsilnější klub.

Vícha poznamenal, že za normálních okolností by pět nabízených ministerských postů při výsledku, který ČSSD v podzimních volbách měla, bylo velkým úspěchem. Proti ale mluví tři argumenty, v první řadě trestní stíhání Babiše. Druhým je fakt, že ANO a ČSSD nemají ve sněmovně většinu, z čehož vyplývá, že se budou muset opřít o tichou podporu komunistů, kteří budou moct vládu kdykoli odvolat. Třetím důvodem je dosavadní hlasovací spojenectví ANO s komunisty a hnutím SPD.

Vícha se Štěchem připomněli, že v pátek hlasování předsednictva ČSSD o obnově jednání dopadlo velmi těsně. Předtím bylo k tomu "jednoznačně řečeno", že stíhaná osoba v případě prvoinstančního odsouzení z vládní funkce odstoupí. Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) doplnil, že taková podmínka je přitom velmi mírná, vzhledem k délce soudních řízení jde spíše o odklad na neurčito.

Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že razantním výrokům sociálnědemokratických senátorů o vyjednávání s hnutím ANO uprostřed těchto rozhovorů nerozumí.

Odmítavý postoj předsedy Senátu Štěcha i dalších senátorů k vládní spolupráci s ANO je podle Hamáčka dlouhodobě znám.

Hamáček připomněl, že o obnově jednání ČSSD s ANO rozhodlo předsednictvo strany. "Rozhodnutí sjezdu a předsednictva je pro vyjednávací tým závazné a očekával bych stejný přístup i od ostatních členů strany," napsal v textové zprávě.

"Vedení strany postupuje podle rozhodnutí předsednictva tak, aby případnou dohodu předložilo členské základně k odsouhlasení. V takovém hlasování bude mít každý člen jeden hlas, ať už předseda, poslanec, senátor či řadový člen strany," uvedl rovněž Hamáček.

Názor senátorů rozhněval prvního místopředsedu ČSSD a bývalého jihočeského hejtnama Jiřího Zimolu. Sice píše, že ho vyjádření senátorů nechává klidným, ale současně kolegy ostře zkritizoval. "Jejich hlas nemá o nic větší váhu než hlas řadového člena strany. Naši senátoři bohužel jen ukazují, jak moc jsou odtrženi realitě a jak povýšenecky se chovají ke svým spolustraníkům," reagoval na dění v Senátu Zimola. "Kéž by se raději soustředili na práci v Senátu a respektovali přitom stranická usnesení!" dodal.

Zástupce hnutí ANO a ČSSD čeká další kolo rozhovorů o možné koaliční spolupráci ve středu večer. Vyjednávání by mělo navázat na schůzky, které se konaly na přelomu března a dubna. Vedle postoje Babiše k podmínce vztažené k jeho trestnímu obvinění není také jasné, jak se ANO postaví k návrhu, aby byli z důležitých postů ve sněmovně odvoláni zástupci SPD, což by mělo podle ČSSD znesnadnit budoucí spolupráci ANO a SPD při hlasování.

Jednání se uskuteční večer po návratu vicepremiéra Richarda Brabce z Moravskoslezského kraje, kde je od úterý na návštěvě vláda v demisi. Babiš se jednání nezúčastní. Sociální demokraty na schůzce budou zastupovat vedle předsedy Jana Hamáčka také jeho statutární zástupce Jiří Zimola a místopředsedové Roman Onderka a Martin Netolický.