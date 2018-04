Stejně jako pražská primátorka Adriana Krnáčová zastává její náměstek Petr Dolínek názor, že je demolice Libeňského mostu nutná. Podle Dolínka je jeho technický stav neopravitelný a protesty bourání nezabrání.

Dolínek v rozhovoru pro server Aktuálně.cz řekl, že rozdíl mezi stavbou nového mostu a jeho opravou vyjde nastejno s tím, že ten nový bude fungovat dalších sto let s poměrně nízkými náklady na údržbu.

"Také si musíme uvědomit, že rekonstrukce de facto znamená úplné vyvrtání sloupů, na kterých most stojí, a jejich vybetonování železobetonem. Dva středové pásy by bylo nutné úplně vybrat a nahradit absolutně novým materiálem, opět železobetonem. Takže oprava vlastně znamená postavení nového mostu uvnitř popraskaných zdí," dodal.

Rozdíl mezi oběma variantami je přibližně v rozmezí 500 až 600 milionů korun. Celá investice je však mnohem dražší, protože celé soumostí je 800 metrů dlouhé a stavba zahrnuje i vodohospodářské stavby, proplachovací kanály, retenční nádrže nebo protipovodňové opatření. Celková cena se tak vyšplhá až na miliardu a půl, upozorňuje Dolínek.

Dolínek v rozhovoru pro Aktuálně.cz oznámil, že design nové stavby ještě projde úpravou a aktualizací a projde ještě druhým kolem soutěže. Zhotovitel se prý vybere začátkem příštího roku.

Celá akce však nebude jednorázová. "Na místě, kde jsou stávající pilíře mostu, vystavíme pilíře pro nový most a nahradíme jeden most druhým. Už před čtyřmi lety město rozhodlo, že rekonstrukce mostu proběhne tak, že starý postupně nahradíme novým mostem," řekl Dolínek s tím, že Technická správa komunikací má už vypracovaný návrh na provizorní přemostění, na kterém by teoreticky mohla jezdit i veřejná doprava. Na náhradní most se totiž musí dostat alespoň tramvaje a autobusy. Cena by ale neměla přesáhnout čtvrt miliardy.

Petr Dolínek opakuje, že se nejedná o jeho názor, ale o řešení, které doporučili odborníci. Když navíc demolici posvětí i zastupitelé, je připraven napnout veškeré síly k realizaci tohoto plánu. To, že proti bourání protestují aktivisté kvůli jedinečnosti mostu, který má jako jediný na světě kubistické prvky, nepovažuje za relevantní. "My máme platná stavební povolení," odpovídá na dotaz Aktuálně.cz. Je navíc připraven otevřít platformu, kde budou odborníci odpovídat lidem na otázky. Podle jeho názoru nemůžou aktivisté demolici zbrzdit.

Dolínek doplnil, že Praha před čtyřmi roky schválila rekonstrukci Libeňského mostu. S realizací se však otálelo, jinak by údajně mohl nový most stát už v roce 2019.