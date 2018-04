Sociální síť Facebook poprvé v historii zveřejnila pravidla, podle kterých maže závadné příspěvky. Chce tím bojovat s nenávistnými projevy a chránit lidi před šikanou.



Dokument společnost zveřejnila ve 40 jazycích včetně češtiny a ke koncipování materiálu pomohly i postřehy organizací, s nimiž Facebook spolupracoval. V Česku to byla vládní iniciativa HateFree monitorující nenávistné projevy, proti kterým i bojuje.



Koordinátor iniciativy Lukáš Houdek myslí, že zveřejnění pravidel přispěje k větší transparentnosti chování Facebooku, do veřejného prostoru také vnáší téma, jak chránit oběti internetové šikany.

Facebook zveřejní pravidla, podle kterého maže závadné příspěvky. Vy jste do toho měli možnost v předstihu nahlédnout a s Facebookem v těchto tématech dlouho spolupracujete. Je dobře, že dokument byl publikován ven?

Zveřejnění vnáší světlo do toho, podle jakého klíče společnost příspěvky maže a také může sloužit těm, kteří chtějí něco závadného nahlásit. Ukázalo se, jaký způsob komunikace Facebook nepodporuje.

Svoboda slova, kterou se často argumentuje na sítích, má tedy hranice a Facebook dal najevo, co je přípustné?

Facebook se začal zabývat tím, co se ve veřejné diskuzi také v Česku tolik neřeší – to jsou práva obětí nenávistných projevů a kyberšikany. Často se bavíme o svobodě projevu těch, kteří nenávistné příspěvky a výzvy k násilí šíří, ale na jejich terč se trochu zapomíná. Má tedy člověk větší právo napsat urážlivý komentář nebo výhrůžku na něčí adresu než člověk, který je jejich terčem? Z těch debat to tak na mě trochu působí. Pokud jste přitom obětí takových projevů, znatelně to snižuje kvalitu vašeho života. Měli bychom diskutovat i o těchto aspektech. To téma totiž není jen o diskutérech. Facebook tak začal reagovat na podněty expertů a organizací s nimiž spolupracuje a věnuje se ochraně obětí.

Pokud se smaže na Facebooku příspěvek či zablokuje profil, poškození argumentují slovy jako cenzura a omezení svobody. Pomůže tedy zveřejnění kritérií lépe vysvětlovat, že je postihy přichází za překročení nějaké hranice dobrého chování a nemá to nic společného s politickou cenzurou?

Určitě to pomůže. Já bych se slovu cenzura vyhnul, je to výbušné slovo. Když ale něco mažete, tak to však už omezení projevu je. Otázka je, jak by to vypadalo, kdyby tu žádná pravidla nebyla. Kdybych přišel na úřad, což je také veřejný prostor, a začal tam dělat nepořádek a nadával lidem, tak mě také někdo upozorní, že je v budově nějaký návštěvní řád a pravidla. A pokud bych neuposlechl, byl bych zřejmě vyveden.

Všem se ale nedostane stejné ochrany. K veřejně činným osobám jako politikům či slavným se budou lidé moci vyjadřovat drsněji. Je to správně?

Tohle je pro mě trochu podivné, ale chápu, že by se to pak mohlo vztahovat i na politickou satiru. Domnívám se ale, že když je někdo herec nebo politik, nemělo by to znamenat, že může být svévolně urážen, nebo by mu měl někdo přímo vyhrožovat. Otázka bude, jak Facebook bude pravidla vymáhat. Sám upozorňuje, že každý příspěvek bude hodnotit individuálně.

Tím narážíte na zajímavou věc. Aby se dal rozeznat vtip či sarkasmus, musí to hodnotit někdo s dobrou znalostí českého jazyka. Jsou v tuzemsku lidé, kteří mají na starosti hodnocení obsahu?

Facebook tvrdí, že zaměstnává rodilé mluvčí, kteří nahlášený obsah vyhodnocují. Je ale otázkou, kolik jich je a jaké procento příspěvků vyhodnocuje například stroj. Efektivnější určitě bude filtrování příspěvků u rozšířenějších jazyků jako angličtina. Hrozí tak, že se něco vyhodnotí špatně. Třeba na facebookové stránce HateFree Culture jednu dobu mizely komentáře, které byly z našeho pohledu v pořádku a neporušovaly zásady komunity. Lidé nás pak obviňovali z cenzury.

Pod příspěvky o migrační krizi či islámu se často objevují hodně nenávistné komentáře. Jsou Češi xenofobní národ či je tu spíš menší skupina lidí, která ta diskuze dokáže strhnout a aktivně je vyhledává?

Nemyslím si, že jsou Češi rasisté. Takhle to nelze říct o žádném národu. Je to spíše úzká skupina lidí. Naše data ukázala, že 10 procent příspěvků na adresu menšin píše zhruba sto lidí a 25 procent tisícovka lidí. I na základě toho některé politické strany mění své programy, ale to naladění ve společnosti jako celku tak extrémní vůbec být nemusí. Vnímáme ale, že se společnost více radikalizuje. To, co bylo dříve vnímáno jako tabu a projev neslušnosti, se stává normou, ba hrdinstvím.

Když řadu příspěvků má na svědomí celkem málo lidí, je řešením je blokovat?

Podle mě to není šťastné řešení. Otázka je, jaké z možných řešení je více nešťastné. Tím může být naopak netečnost. Například při zablokování stránky Islám v České republice nechceme se řada lidí obávala, že to naopak tu iniciativu posílí. To se ale nestalo. Naopak to omezilo cílenou a organizovanou šikanu některých lidí a šíření nenávistného obsahu a hoaxů.

Takže tehdy strategie Facebooku nebyla špatná?

Lze spíš říct, že taková strategie byla efektivní.

Pravidla Facebooku také hovoří o dezinformací. Firma je mazat nebude, zároveň ale takové zprávy nedostanou tolik prostoru a algoritmy je upozadí. Je to správně?

Vnímal bych jako problematické, kdyby je mazal. Efektivnější je o problému se společností mluvit a média si v tom vedou skvěle. Dělají osvětu. Čím dál víc lidí ví, že si mají na dezinformace dávat pozor.

Dříve Facebook mazal umělecká díla kvůli odhaleným ňadrům. V pravidlech nyní upřesnil, že pokud se nejedná o erotiku, ponechá takové příspěvky. Jako příklad uvádí kampaně o rakovině prsu, různé protesty či kojící ženy. Jak se na to díváte?

Pozitivně. Facebook konečně vyslyšel kritiku ze strany uživatelů, neboť někdy se v tomto ohledu choval až směšně. Třeba když kojící matce či umělci zablokuje kvůli takové fotce profil. Zajímavé ale třeba také je, že Facebook nyní zveřejnil i slova, kvůli kterým může příspěvek smazat.

Není ten seznam přehnaný? Někdy se jedná o slova poměrně neškodná jako hloupý či lakomý.

To bude věcí diskuze. Samotného mě překvapilo, že něco podobného vzniklo, některá pravidla mi přišla až příliš striktní. Na druhou stranu je Facebook soukromá společnost a má právo si určit svá pravidla, pokud nejsou v rozporu se zákonem.

Hate Free je na Facebooku a monitoruje nenávistné projevy čtyři roky. Jak se zpětně díváte na činnost Facebooku v boji s nenávistí?

Facebook vždy říkal, že chrání především své uživatele a jejich bezpečnost. Nebyl ale vždy efektivní například v mazání závadných příspěvků. Změna přišla až zhruba před rokem. Byli k tomu také donuceni některými státy, například Německem.

Dopad těch změn ale zatím těžko odhadovat…

Je otázkou, jak striktně je bude vymáhat. Pokud ano, mohou být lidé otrávení, že někdo maže velkou část jejich příspěvků, změny ale mohou také přispět k větší kultivaci diskuze a ochraně obětí.

Rozděluje Facebook společnost, nebo ji naopak stmeluje?

Obojí. Podle své politiky má lidi stmelovat. Fakticky je ale uzavírá do sociálních bublin a dělí tak podle názorů. Přicházíme o nějaké protnutí a v tomhle má zásadní dopad na rozdělování společnosti.

