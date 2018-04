A je to tady. Sociální demokracie se otevřeně rozhádala kvůli sestavování vlády s Andrejem Babišem a hnutím ANO. Zatímco vedení strany zůstává nakloněno koalici, čtyřiadvacetičlenná skupina oranžových senátorů před ní důrazně varovala. Večerní schůzka místopředsedů sice dál ladila podmínky vytvoření kabinetu s podporou komunistů. Ale mediální obraz vypadá najednou jinak: s Babišem volajícím po rychlém uzavření dohod ostře kontrastuje ČSSD, jejíž politici se hádají, navzájem okřikují a vlastně – zdržují.

Požadavek senátorů, aby partaj stála na svém původním slibu nebýt ve vládě s trestně stíhaným premiérem, je správný. A vzhledem k Babišově neústupnosti a nevypočitatelnosti i prozíravý. Určitě je dobře, že aspoň někdo hájí v dnešní české politice principy.

Mimochodem, trochu to připomíná rozkol v Unii svobody roku 1998, kdy Jan Ruml rovněž z principiálních důvodů odmítl nabídku Miloše Zemana na společnou koalici s lidovci. Mnozí mu pak vytýkali, že tím Zemana vehnal do oposmlouvy s ODS. Jenže dnes víme, že i tehdy byla cílem především samovláda ambiciózního sólisty. Takže lepší bylo neposkvrnit vlastní prapor.

Na druhou stranu - oranžoví senátoři jednali zbrkle. Přitlačit vlastní stranické vedení ke zdi zrovna v den, kdy má dojít ke klíčové schůzce o koaliční smlouvě a vládním programu, je prostě netaktické. Nic navíc nenasvědčovalo, že by tým Jana Hamáčka chtěl prodat kůži lacino. Tři podmínky, předané ANO na schůzce místopředsedů, nejsou nijak mírné: odchod Babiše v případě prvoinstančního odsouzení, záruka nepřehlasovatelnosti ČSSD ve vládě a odstranění okamurovců z funkcí ve sněmovně.



Mnohem horší však je, že předáci sociální demokracie zareagovali na prohlášení senátorů dotčeně, ba rozčíleně. Podle prvního místopředsedy Jiřího Zimoly senátoři dokonce "brutálně zneužili mediální příležitost". Tím vedení přiznalo nejednotu a rozkol ve vlastních řadách. Kdyby zachovalo klid a dál postupovalo při jednání s Babišem podle vlastního uvážení, mohlo hrozbou vzpoury ve vlastním táboře ještě víc tlačit ANO do kouta. Prostě by upozornilo, že když hnutí požadavkům nevyhoví, tak členská základna ČSSD (tedy i senátoři) dohodu rozcupuje a ve vnitrostranickém referendu ji neodsouhlasí.



Místo toho má Babiš v rukou klacek. Nezdržujte, řekne. "My tady makáme, odpovědně chystáme lepší budoucnost pro naši zemi i její občany, a vy se zase jenom dohadujete a chytračíte," pochválí se na cizí účet.



Sociální demokracie nejspíš zapomněla, že Babiš je především mistr ve vytváření nálad veřejnosti. A protože v poslední době začal kvůli únavným průtahům při sestavování vlády ztrácet důvěru jako premiér a jeho hnutí klesly preference, čeká na jakoukoli příležitost odvrátit pozornost jinam. Rozkol v ČSSD je vodou na jeho mlýn.



Schválně. Budou Babišovi voliči rozumět a fandit sporům o jakési hlasovací záruky, příslib odstoupení a koaliční věrnost? Nebo je víc zaujmou drby, jak to Zimola natřel senátorům a Hamáček se urazil?