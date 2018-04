Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš se ve čtvrtek večer sešel k jednání o sestavování vlády s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Jejich schůzka navazuje na středeční jednání místopředsedů stran, kteří diskutovali o možném programovém prohlášení a koaliční smlouvě. Sociální demokraté předložili ANO svou představu o pojistkách, které by měly v koalici zajistit rovnocenné partnerství.

Jednání se má účastnit i předseda KSČM Vojtěch Filip. Není ale jasné, zda se uskuteční společná schůzka šéfů všech tří stran. Komunisté by podle dosavadních dohod měli vládu tolerovat. Kluby poslanců ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, s poslanci KSČM by to bylo 108 poslanců. Vláda potřebuje pro získání důvěry hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Při plně obsazené Sněmovně je to 101 poslanců.

Proti jednání s Babišem se vyslovila naprostá většina senátorů sociální demokracie. "ČSSD by neměla vést jednání s trestně stíhanou osobou," zopakoval v Českém rozhlase ve čtvrtek připomínky senátorů za ČSSD předseda Milan Štěch. Podle něj je proti takovému jednání dvacet tři z dvaceti čtyř senátorů ČSSD. Senátory ale ostře kritizoval první místopředseda Jiří Zimola.

"Naši senátoři bohužel jen ukazují, jak moc jsou odtrženi od reality a jak povýšenecky se chovají ke svým spolustraníkům," sdělil ve středu HN Zimola, jehož slova se ale Štěchovi nelíbí. "Pan Zimola asi opomenul, že na pokračování sjezdu ČSSD se o žádném dalším jednání s ANO nemluvilo," uvedl v reakci na Zimolu Štěch. Zároveň řekl, že se podřídí výsledku případného referenda v ČSSD o tom, zda jít s Babišem do vlády.

Zatím není stále jasné, jak trestně stíhaný Babiš zareaguje na klíčový požadavek sociální demokracie, aby se zavázal, že v případě odsouzení soudem první instance odstoupí z vlády. Babiš něco takového odmítá, podle informací HN ČSSD navrhla kompromis.

"V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbude koaliční smlouva platnosti," zní podle důvěryhodného zdroje návrh kompromisu. Je ale možné, že ani toto znění nebude Babiš akceptovat.

Stejně tak se zatím ANO brání požadavku špiček ČSSD, aby poslanci ANO napomohli odvolání některých poslanců SPD Tomia Okamury, kteří obsadili významné funkce v Poslanecké sněmovně.