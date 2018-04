Prezidentská volební kampaň Mirka Topolánka stála asi 18,1 milionu korun. Sám Topolánek do ní investoval 7,4 milionu korun. Kandidatura finalisty prezidentské volby Jiřího Drahoše na post hlavy státu stála jeho sponzory téměř 50 milionů korun. Vyplývá to ze zpráv o financování volební kampaně, které kandidáti poskytli Úřadu pro dohled nad financováním politických stran. Část uchazečů o Hrad zatím svou povinnost nesplnila, čas mají do pondělní půlnoci.

Drahoš, který prohrál v druhém kole volby s Milošem Zemanem, vykázal jako výdaje 49,97 milionu korun. Na peněžních darech dostal asi 46,7 milionu, na další asi 3,3 milionu pak vyčíslil takzvaná bezúplatná plnění, tedy třeba práci svého manažera Jakuba Kleindiensta či umístění reklam. Sám do kampaně vložil 76 300 korun.

Topolánka stála kampaň podle zveřejněných údajů 18,1 milionu, na darech získal 10,7 milionu. Nepeněžní plnění vyúčtoval na 1,3 milionu a svůj příspěvek do kampaně na 7,4 milionu. Zaplatil třeba reklamní tiskoviny či novoroční přání dohromady za asi 1,6 milionu. Těsně před prvním kolem prezidentské volby vykázal peněžní dary za 9,4 milionu a bezúplatná plnění za 1,3 milionu.

Druhou nejdražší kampaň měl pravděpodobně Michal Horáček, který si ji platil sám. Stála celkem 39,9 milionu korun, bezúplatná plnění vyúčtoval na 271 000 korun.

Marek Hilšer podle zprávy o financování kampaně uspořádal kampaň za 1,8 milionu korun, většinu ale tvoří bezúplatná plnění, jako třeba práce jeho dobrovolnického týmu. Na darech dostal asi 455 000 korun.

Kandidatura Jiřího Hynka stála 732 000 korun, na darech vybral 440 000 korun. Vratislav Kulhánek, který ve volbě obsadil poslední místo, zaplatil za kandidaturu 7,4 milionu korun. Naprostou většinu peněz získal od Pavla Sehnala, mecenáše strany ODA, za kterou kandidoval.