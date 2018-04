Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin, kterého Česko vydalo do USA, nakonec nemusí skončit ve vězení, nebo mu může být výrazně snížen trest. Americké úřady mu nabídly dohodu, která to může obsahovat, a jeho právní tým mu doporučuje na ni přistoupit. "Kalifornský soud, který má případ na starosti, v devadesáti devíti procentech případů všechny obviněné odsuzuje. My našim klientům nedoporučujeme, aby strkali hlavu pod autobus," vysvětlil americkým médiím Nikulinův právník Arkady Bukh.

Přesné podmínky dohody nejsou v tuhle chvíli známé. FBI ale Nikulina, který je oficiálně obviněn z hackování několika milionů privátních účtů na několika sociálních sítích v USA, chtěla dostat z Česka především proto, že by jí mohl říct bližší informace o daleko důležitější věci – a sice o ruském ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016. To stále vyšetřuje zvláštní agent Robert Mueller a FBI se domnívá, že Nikulin by mohl znát další kriminální hackery, kteří do toho byli zapojení.