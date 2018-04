Před volbou předsedy ČSSD se všichni kandidáti shodovali v jednom: strana se už nesmí veřejně hádat. Jan Hamáček, který nakonec vyhrál, prohlásil: "Za hlavní úkol nového předsedy považuji nutnost přivést představitele názorových proudů k jednomu stolu a trpělivou diskusí dosáhnout toho, že navenek budeme vystupovat jednotně." Trefa, potlesk v sále.

Uplynul měsíc, a co vidíme? Jan Hamáček a Jiří Zimola jednají s Andrejem Babišem o vládě, vcelku se u toho potí a tu najednou celý senátorský klub ČSSD, čítající 24 členů, vystoupí a řekne: "Ne, s Babišem ani náhodou, nedá se mu věřit!". Načež Hamáček uraženě prohlásí, že senátorům "nerozumí", a Zimola, že jsou "odtržení od reality". To je tedy stranická jednota jaksepatří.

Co se to děje? Proč pokračují oranžoví v sebezničujících hádkách? Inu, sledujeme v přímém přenosu případovou studii na téma, co se stane, když strana po volební katastrofě nezamíří do opozice, kde by se mohla personálně i programově zkonsolidovat, a místo toho se vrhne po hlavě znovu do mocenského kolotoče. Pozic pro straníky je méně, než bývalo, budoucnost nejistá, takže logicky dochází k tomu, že se každý nakonec snaží trhnout či zachránit, co se dá. Především vlastní kůži.

V praxi se to projevuje takto: část ČSSD si už už rozděluje rozděluje vládní funkce v Babišově kabinetu a těší se, že si ještě užije mocenských benefitů. Další část brblá, protože se na ni nedostává. No a senátoři se rovnou postavili proti, protože mají pocit, že v nadcházejících podzimních volbách, kde řada z nich obhajuje svá křesla, by pro ně spolupráce s Babišem představovala kouli na noze. A mají pravdu, protože volby budou hlavně soubojem ANO s ostatními partajemi a ČSSD v pozici jakéhosi béčka Babišovy strany by byla nutně v ofsajdu. Ve výsledku je strana, kterou poslaly na samý práh volitelnosti mimo jiné vnitřní hádky, rozhádanější než kdy jindy.

To vše v situaci, kdy i příznivcům vládnutí s Babišem najednou dochází, že by ČSSD mohla nakonec fungovat jen jako stafáž, protože ji premiér může použít jen při získání důvěry a pak dál zvesela vládnout v osvědčené většině s SPD a komunisty. Navrhované pojistky typu "když bude Babiš odsouzen a neodstoupí, končí koalice" nebo "když podají demisi ministři ČSSD, skončí celá vláda" jsou spíše úsměvné, protože se nedají v praxi vynutit. Když jednou bude Andrej Babiš u moci, vždycky může doplnit vládu po odchodu ČSSD, kým ho napadne, a opřít se ve sněmovně o extremisty. Ti mu ani nemusí vyslovovat podporu, stačí, když nebudou hlasovat aktivně pro vyslovení nedůvěry.

Pro oranžové to už nemá dobré řešení. Pokud se Hamáček a spol. nakonec s Babišem dohodnou, budeme tu mít unikátní situaci, kdy senátní klub vládní strany bude de facto součástí opozice. A samotné postavení strany ve vládě bude hodně slabé. No a pokud se s Babišem nedohodnou a v opozici skončí celá ČSSD, bude velmi těžké zapomenout na to, co se uvnitř partaje odehrálo.

Kdo vyhraje uvnitř ČSSD, zda Hamáček a spol, nebo senátoři a spol., není jisté. O účasti ve vládě rozhodne až vnitrostranické referendum. Jisté ale je, že prohrává sociální demokracie jako celek. Příležitost pro postupnou konsolidaci a sjednocení v opozici po vzoru ODS už promeškala. A pravděpodobnost, že se zvedne z trosek tak, jako se to povedlo po volební katastrofě z roku 2013 partaji Petra Fialy, je zase o něco menší.

Psáno pro pořad Názory a argumenty ČRo PLUS