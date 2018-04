Podle zástupců hnutí ANO i ČSSD je téměř hotový návrh programového prohlášení možné příští vlády už na stole, i když detaily zatím nechtějí prozradit.

Podle informací HN má ale tento dokument přibližně padesát stran a kromě plánů vlády obsahuje i úvodní preambuli, ve které se strany zavazují k tomu, že budou ctít nezávislost veřejnoprávních médií.

Experti, kteří na programovém prohlášení pracují, také potvrzují, že strany se dohodly na kompromisech i v těch bodech, kde dlouho nemohly najít společnou řeč. To se týká především proplácení prvních tří dnů nemocenské, nezvyšování spoluúčasti pacientů, zvýšení rodičovského příspěvku, snížení DPH na vodné a stočné, výdajů země na obranu i nezvyšování daní.

"Věřím, že do konce příštího týdne budou programové věci definitivně vyřešené, na všem podstatném ale panuje shoda," uvedl v sobotu místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec, který měl za hnutí jednání o programu na starosti. Podrobnosti ale zatím také nechtěl sdělit s odůvodněním, že musí počkat na závěrečnou dohodu ANO, ČSSD i KSČM.

Podobně reaguje předseda ČSSD Jan Hamáček. "U programu jsme dosáhli shody, tento týden naši experti dokončí finální text programového prohlášení vlády, které bude spolu s návrhem koaliční smlouvy předloženo všem členům ČSSD k rozhodnutí v referendu," sdělil Hamáček, který považuje za úspěch, že díky ČSSD bude obnoveno již zmíněné proplácení prvních tří dnů nemocenské, zvýšení rodičovského příspěvku a že se bude řešit zálohované výživné.

Podle dohody obou stran budou lidé dostávat 60 procent mzdy už v prvních třech dnech nemocenské, jak požadovala sociální demokracie.

Vyjednavači ale ještě řeší, od kdy budou mít lidé na takový příspěvek nárok a také jak zabránit tomu, aby zaměstnavatelům nechyběli lidé v práci, pokud by tuto výhodnější nemocenskou začali lidé podstatně více využívat.

U spoluúčasti pacientů se strany dohodly na tom, že žádné navýšení plateb ve zdravotnictví nenastane, což lze brát jako ústupek ANO sociálním demokratům. Experti ANO totiž chtěli, aby existovala možnost, že v případě některých služeb by si za ně lidé mohli připlatit. Podobně existuje shoda na zálohovém výživném.

U zvýšení rodičovského příspěvku navrhovalo ANO 220 tisíc korun, sociální demokraté ale žádali podstatně větší příspěvek. Poslední kompromis, který je zapsaný v návrhu programového prohlášení, zní 300 tisíc korun ročně.

Velmi dlouhé byly debaty ohledně daní. Sociální demokraté dlouho považovali za zásadní například zavedení sektorové daně nebo snížení daně z přidané hodnoty na základní potraviny. Ani jedno v programu není, jediné, k čemu dojde, je snížení DPH na vodné a stočné.

U základních potravin vedení stran souhlasí s tím, že o tomto snížení budou dál debatovat a hledat způsob, jak jej případně provést a dosáhnout toho, že snížení cen skutečně pocítí spotřebitelé.

Dlouho experti obou stran hledali shodu také na tom, jaké výdaje by měla dávat země na svou obranu. Hnutí ANO chtělo nepatrně větší nárůst než ČSSD, nakonec si strany "plácly" na podílu 1,4 procenta hrubého domácího produktu do roku 2021, tedy do roku, kdy by měla vláda skončit, pokud se do té doby nerozpadne.

Mezi důležitými programovými body je také závazek příští možné vlády neprivatizovat veřejné služby a státní podniky, stejně jako pomáhat hospodářsky problémovým regionům, například Ústeckému a Moravskoslezskému kraji. V návrhu programu stojí u této věci dovětek, že na "zlepšení životní situace tamních obyvatel se budou podílet všechna relevantní ministerstva".

Definitivní návrh programového prohlášení by měl být připravený pro předsedy ANO, ČSSD a KSČM na konci tohoto týdne, kdy by spolu měli opět jednat.

Paradoxně ale stále není jasné, zda vláda nakonec vznikne. I když v názoru na program existuje shoda, vedení ANO a ČSSD se nemůžou dohodnout na tom, jak se postavit k situaci trestně stíhaného premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše v případě, že by byl odsouzen, a jak vyřešit požadavek ČSSD, aby nová koalice odvolala z důležitých sněmovních funkcí některé poslance SPD Tomia Okamury. V případě těchto sporných bodů bude velmi důležité úterní jednání širšího vedení hnutí ANO.