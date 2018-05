Chyba v testu na přijímacích zkouškách pro víceletá gymnázia mluví proti centralizaci a plošnosti zkoušek, říká lektor a konzultant Jiří Matěj Brůna, který individuálně připravuje studenty na přijímací zkoušky na vysoké školy a na maturitu. Rekordman s počtem vystudovaných vysokých škol by se osobně přimlouval za zrušení jednotných testů.

Spíše než prohlubováním centralizace by se podle něj měli zodpovědní lidé konkrétně u víceletých gymnázií zabývat tím, že na ně často chodí nikoliv nejtalentovanější děti, ale spíše děti ambiciózních rodičů. Připomíná, že pro český vzdělávací systém je typické, že stupeň dosaženého vzdělání závisí na socioekonomickém prostředí rodiny. "Ztrácíme tím talenty a to je opravdu příliš velký luxus," řekl Brůna v rozhovoru pro HN.

Co říkáte na aktuální problém s chybou v přijímačkovém testu na osmiletá gymnázia?

Každé přijímačky, ať už jde o testy na víceletá gymnázia, nebo jakékoliv jiné, jsou již samy o sobě logicky zdrojem stresu. Nejen pro samotné žáky, ale snad ještě více pro rodiče. Podobné chyby, které jsou jen stěží omluvitelné, to ještě násobí. Vůbec se tedy nedivím studentům a jejich rodičům, kterých se aktuální problém dotkl, že jsou naštvaní. Nejen tyto podobné omyly celkem zřetelně hovoří proti centralizaci a plošnosti přijímacích zkoušek.

Měly by se jednotné přijímačky vůbec organizovat?

Jak jsem již naznačil, osobně bych se určitě přimlouval za jejich zrušení. Domnívám se, že zápory a rizika značně převažují nad jejich přínosy.

Nezdá se vám, že jsou testy neúměrně obtížné, zejména pro uchazeče na osmiletá gymnázia?

Také jejich obtížnost je faktorem hovořícím pro jejich zrušení. Navíc, co mám vysledováno, to zpravidla dopadá tak, že jeden rok se testy udělají těžší než předchozí rok. Pak si zadavatel uvědomí, že to přece jen asi bylo příliš obtížné, tudíž další rok jsou testy lehčí. Nejlepší možnou cestou by bylo ponechat jednotlivým školám možnost, aby si rozhodly, jakým způsobem ony samy chtějí organizovat a koncipovat přijímací řízení. Spíše než prohlubováním centralizace by se měli zodpovědní lidé konkrétně třeba u víceletých gymnázií zabývat tím, že na ně často chodí nikoliv nejtalentovanější děti, ale spíše děti ambiciózních rodičů. Právě vysokou závislostí socioekonomického prostředí rodiny na studijních výsledcích a stupni dosaženého vzdělání je náš vzdělávací systém charakteristický a do značné míry jím také trpí. Mimo jiné tím ztrácíme talenty a to je opravdu příliš velký "luxus".

Jiří Matěj Brůna (34) Po střední škole absolvoval Vyšší odbornou školu ekonomickou, Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky, Středočeský vysokoškolský institut v Kladně, Masarykův ústav vyšších studií na ČVUT a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dále pokračoval dvouletým postgraduálním studiem na Nottingham Trent University, získal tituly MBA na Central European Management Institute a MSc. z London International Graduate School. A z toho všeho se zrodil Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc. v hlavních oborech marketing a podnikání.

Tento týden čekají maturanty další zkoušky v rámci státních maturit, tentokrát testy z cizích jazyků a matematiky. Jak se díváte na státní maturity?

Přiznám se, že smysl státních maturit nechápu. Možná by ho měly tehdy, když by nahradily přijímačky na vysoké školy. To ale vysoké školy nechtějí, každá si ráda udělá zkoušky po svém. Na maturitních testech mi vadí zejména jejich nevyzpytatelnost. Testují se tam akademické znalosti, naproti tomu jsou jenom málo zaměřené na praxi. Děti mají spíše problémy s pravopisem a neumí napsat úřední dopis. Chtějí se po nich znalosti, jako by všichni měli studovat filologii. Přitom na středních školách je nejdůležitější odborná praktická zkouška. Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby se maturity vrátily tam, kde byly v minulosti - každá střední škola si je organizovala ve vlastní režii.

Jakým jste byl žákem vy?

Rozhodně jsem nebyl tichý žák, ale nebyl jsem ani šprt. Myslím, že šprti jsou spíš ti, kteří berou školu až moc vážně. Ani není pravidlem, že jsou jimi vždy jedničkáři. Ve škole jsem se snažil vnímat a odnést si z ní co nejvíc. Neříkám, že jsem se doma nikdy neučil, ale říkal jsem si, že když tady musím sedět, tak ať si něco odnesu. Takže jsem se snažil dávat pozor.

Postupně jste vystudoval šest soukromých a veřejných vysokých škol. Bylo to součástí nějakého plánu?

Vůbec ne. Já jsem původně chtěl jít pracovat, ale nakonec jsem zvolil kompromis a nastoupil na Vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze 8. Studium mi celkem šlo, a tak jsem se ještě přihlásil na Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomie a brněnskou International Business School. Pak jsem si řekl, proč bych nezkusil veřejnou vysokou školu, že na to snad mám. A tak jsem se přihlásil na společný program Komerční inženýrství v průmyslu na ČVUT a VŠE v Praze. Vždycky když jsem školu dokončoval, říkal jsem si, že by byla škoda nepokračovat, a navíc jsem se v tom naučil chodit.

Kdy jste se studiem skončil?

V necelých třiceti. Už během studia jsem ale začal sbírat různé pracovní zkušenosti – jako výzkumník v marketingové agentuře, analytik, manažer pobočky...

Jak na vaše studijní výsledky reagovali zaměstnavatelé, měl jste jako uchazeč o práci úspěch na konkurzech?

Někteří to považovali za výzvu zaměstnat člověka s několika tituly a vytvořit mu i pracovní podmínky. Často jsem se ale setkával se stereotypy. Jako by si říkali, to bude ten všeználek, který nás bude poučovat, a spíše je to odradilo. Jindy jsem byl až překvapený, že si považují, že takový člověk má zájem pracovat v jejich firmě.

Nyní jste na volné noze, co děláte?

Momentálně mi nejvíce času zabírá lektorská práce, ale částečně jsem zůstal i v kontaktu s praxí. Dělám od překladů a copywritingu až po komplexní byznysplány. Přiznám se však, že momentálně mě nejvíce naplňuje právě pomáhat studentům různého věku a předávat jim svoje zkušenosti. Například je připravuji na přijímací nebo maturitní zkoušky, přičemž asi nejzajímavější je to pro mě se žáky či studenty, kteří mají problémy s učením plynoucí třeba z nějaké dysfunkce a podobně.

Vrátil byste se do korporátní sféry?

Je to teď takové moderní, že lidé z korporátu odcházejí. Já tam teď pracovat nechci, ale neříkám, že to jednou bude jinak. Je to momentální stav. Vrátím se, až budu chtít zase jistotu. Na druhou stranu, když člověk dělá na sebe, občas cítí, že se moc nevyvíjí. Nyní mě baví pomáhat studentům, vnímám to i jako výsledek nějakého svého vývoje.

Vyplatí se v pracovním životě mít vystudováno tolik škol?

Úplně na rovinu, kdyby někdo chtěl studovat více než tři vysoké školy kvůli tomu, že bude mít lepší uplatnění na trhu práce, tak ať to nedělá. V praxi je jedno, jestli máte jeden titul, nebo šest. To by byl člověk blázen, kdyby si myslel, že mu někdo šest titulů zaplatí. A to říkám jako věčný idealista.

Máte nějaké metody, jak se rychle učit?

Metody na rychloučení se mi moc neosvědčily. Nesouhlasím ani s teoriemi, že nejlépe se člověk naučí přes noc. Druhý den je pak každý unavený. Já jsem si informace nejlépe zapamatoval jako příběh a ne jako izolované definice. Když učím své studenty, říkám jim, že někdy je lepší se učit méně než hodně věcí najednou.

Jaký styl přípravy během školního roku byste studentům doporučil?

Měli by určitě průběžně pracovat na úkolech a seminárních pracích a až na zkoušky pak intenzivněji zapojovat krátkodobou paměť. Maturanti během svatého týdne by měli takříkajíc ladit formu, tedy učení před zkouškami postupně ubírat. Poslední den před zkouškou, tedy dnes, by už ideálně neměli dělat vůbec nic.

Je vám 34 let a nepoužíváte sociální sítě, nechybí vám to?

Pro soukromé účely je opravdu nevyužívám. Mám jen e-mail a mobil. Myslím si, že sociální sítě kradou čas. Obzvlášť v dnešní době, kdy se na člověka valí informace ze všech stran, jsou pro mě sociální sítě synonymem informačního smogu. Člověk to zapne a padají na něj všemožné statusy lidí, z nichž většinu ani pořádně nezná, a odvádí ho to od užitečných věcí, které mají opravdu smysl. Samozřejmě chápu, že pro firemní účely jsou sociální sítě důležité.

Čtete noviny?

Papírové i elektronické. Dokonce třeba vaše noviny někdy používám jako studijní materiál. Studenti, s nimiž individuálně pracuji, například dostanou za úkol najít si jeden dva články – samozřejmě něco z toho, co jsme brali, a příští hodinu mi řeknou, o čem článek byl. Co je důležité, aby k tomu zaujali i vlastní stanovisko a řekli, zda souhlasí s tím, co je tam napsané, a naopak, v čem se s autorem neztotožňují. Na obdobné úkoly, u nichž si mohou alespoň trochu procvičit kritické myšlení, nejsou ze školy moc zvyklí, což je škoda.

Co různé podpůrné prostředky, jako je káva nebo energetické nápoje, pomáhá to při učení?

Upřímně řečeno, podle mě mají zrovna třeba energetické nápoje jistě atraktivní obaly, ale ten reálný efekt je vzhledem k jejich ceně dosti malý a hlavně krátkodobý. Pomůže vám to na deset minut, a pak spadnete ještě níže. Jsou to takové berličky. Někomu to ale může pomoct psychicky, když věří tomu, že se potom lépe soustředí. Potom, proč ne. Mně to ale nic neříká, podobně jako kafe. Nepiji ani alkohol. Výjimečně v létě, když je velké horko, tak si s o to větší chutí dám dobře vychlazené pivo. Jak říkají ekonomové, mezní užitek je v takovém případě vysoký. Snažím se pokud možno vyhýbat i lékům. Je to součást směru, takové subkultury, která se jmenuje straight edge.

Jak se podle něj snažíte žít?

Nejsem úplný přívrženec či snad "radikál", ale spíše sympatizant. Obecně se mi nicméně líbí hodnoty, které vyznává. Není to jen o tom vyhýbat se závislostem, ale člověk by třeba neměl být promiskuitní. Také říká, že bychom měli mít v životě jasný cíl a být prospěšní svému okolí a někam směřovat. Součástí toho je i vyhýbání se závislostem, protože život bez jakýchkoliv závislostí je bezesporu kvalitnější.