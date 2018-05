V České republice se oslavuje první máj. Na pražském Výstavišti se sešli komunisté, na místo dorazili také jejich odpůrci. Sociální demokraté budou první máj slavit na Střeleckém ostrově a zástupci ODS půjdou na Petřín. Kromě oslav se také konají různé demonstrace a studentské majálesy.

Stovky příznivců KSČM se jako každý rok sešly k oslavě Svátku práce. Na pódiu se představili kandidáti do pražského zastupitelstva a Senátu pro podzimní volby.

Hlavním problémem hlavního města je podle komunistických kandidátů do zastupitelstva nedostatek bytů. "Bydlení je jedna naše priorita, aby lidé měli právo na střechu nad hlavou," uvedla kandidátka KSČM na primátorku a také do Senátu Semelová. Dalším tématem, které kandidáti zdůraznili, byla doprava. Například MHD by měla být podle KSČM zdarma a Libeňský most, o kterém se v metropoli v posledních týdnech živě diskutuje, by se neměl bourat a rozšiřovat.

Stejně jako v minulých letech i letos ke Křižíkově fontáně dorazila skupina antikomunistů, vyzbrojených vlajkami USA a NATO, transparenty připomínajícími zločiny komunismu a hesly typu "Rudý zrůdy". Výměna názorů se místy vyostřovala a chvílemi museli diskutující jednotlivce kvůli vyostřené náladě oddělovat policisté.

Semelová na pódiu označila odpůrce za chátru a vyzvala policii, aby je rozehnala. Na jednom z antikomunistických transparentů bylo dáno rovnítko mezi symboly srpu a kladiva a hákového kříže, což je podle Semelové znevážení obětí druhé světové války z řad komunistického odboje. Doplnila, že chce proti autorům transparentu podat trestní oznámení.

ODS letos spojila svou tradiční prvomájovou akci na Petříně s připomínkou stoletého výročí existence Československa. Kromě zábavy a vědomostních soutěží ale nabídla také svůj rámcový program pro podzimní komunální volby v hlavním městě.

Akce byla podle europoslance Jana Zahradila připravena především jako oslava svátku lásky, jara, klidu a pohody, nikoli jako politický mítink. Přesto se ale příchozím představovali i pražští zástupci občanských demokratů s výhradami k současnému chodu metropole.

Z pražské Kampy vyšel dopoledne průvod několika desítek studentů v maskách, kteří zamířili ke Karolinu. Průvodem, který předchází zahájení šestého ročníku Studentského majálesu, si studenti připomínají významné historické okamžiky, které se staly v letech zakončených osmičkou. Akce se navrací k původní tradici studentských prvomájových oslav. Na organizaci majálesu se podílí studenti několika pražských vysokých škol.