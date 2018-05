Brněnský projekt zvaný Rapid Re-Housing získal ve Vídni první cenu SozialMarie 2018 a 15 000 eur (asi 380 000 korun). Díky projektu dostalo 50 rodin s dětmi v bytové nouzi od města byt.

Projekt je unikátní tím, že dal šanci bydlet rodinám, které by běžně nedosáhly ani na sociální byty. Vyhnuly se tak azylovým domům nebo ulici. Rodinám navíc pomáhali sociální pracovníci. Mimo jiné radili, jak si najít práci, či motivovali k posílání dětí do škol.

"Doteď se říkalo, že cestou k řešení bytové nouze je převýchova a až potom se lidem může nabídnout bydlení, my to udělali naopak," říká předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka, který projekt ve Vídni zastupoval.

"Bezdomovectví nemá být životní úděl, mělo by se do něj dostat co nejméně lidí a pokud se to už stane, mají se co nejrychleji vrátit do běžného života," dodává Ripka.

S projektem na vyčlenění 50 bytů rodinám v nouzi přišlo v roce 2016 koaliční hnutí Žít Brno, které chce pomáhat lidem bez přístřeší. Nejprve se město zaměřilo na rodiny s dětmi, které nemají domov, bydlí v ubytovnách, v azylových domech a podobně. Z 421 rodin v nouzi Brno minulý rok náhodně vylosovalo pět desítek a uzavřelo s nimi nájemní smlouvy. Nájemníci museli platit běžnou činži. Až na dvě z nich se všem rodinám podařilo byt udržet.

"Výsledek projektu říká, že je zbytečné, abychom v Česku měli 160 tisíc volných bytů, přitom ale několik tisíc rodin žilo na ubytovnách," míní Ripka.

Nejstarší evropskou cenu pro sociální inovace SozialMarie ve Vídni 1. května již potřinácté vyhlašovala rakouská nezisková organizace Unruhe.

Nadace každoročně hodnotí projekty ze střední a východní Evropy.

Do letošního ročníku SozialMarie se přihlásilo téměř 250 projektů, nejvíc přihlášek přišlo z Rakouska, Maďarska a Česka. Odborná porota složená ze zástupců z neziskové oblasti nebo akademiků vybrala 15 nejlepších. Ocenění získal také další český projekt Mamma help, který se snaží zkvalitnit život ženám s rakovinou prsu.

Na druhém místě v soutěži skončil slovenský nápad, který podporuje četbu Romů na Slovensku. Třetí příčku získal projekt z Rakouska, jenž pomáhá lidem stavět kuchyně, které na rozdíl od Česka nebývají součástí rakouských bytů.

Každý rok má soutěž svého patrona – známou osobnost, která může díky svým zkušenostem projektům nabídnout radu, kam nápad posunout.

V minulosti mezi ně patřili podnikatel a zakladatel společnosti Linet Zbyněk Frolík, někdejší generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka nebo moderátorka a ředitelka nadačního fondu Asante Kenya Lejla Abbasová. Letošním patronem se stal spoluzakladatel PR agentury Dark Side Tomáš Jindříšek, který se rozhodl podpořit brněnský projekt Rapid Re-Housing.

Český projekt uspěl také loni. Porotu tehdy zaujalo Studio 27 "zaostřeno na duši" - skupina novinářů se prostřednictvím různých seminářů snaží přiblížit pohled na svět lidí se schizofrenií a dalšími nemocemi široké veřejnosti. Projekt před třemi lety založil Břetislav Koštál společně s dalšími třemi kolegy. Skupina nahrává besedy s odborníky či točí reportáže o duševním zdraví. Videa následně umísťuje na YouTube.

Loni v soutěži také zabodovala interaktivní mapa Na ovoce, která ukazuje místa, kde si mohou lidé zdarma natrhat ovoce. Mezi další oceněné se dostalo brněnské nahrávací studio Amaro records nebo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Uličník. V předchozích letech si cenu také odnesly nápady jako Gipsy Mama neziskové organizace Tripitaka, Burza filantropie nebo nápad na zaměstnávání seniorů Ponožky od babičky od neziskové organizace Elpida.