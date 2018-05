Skoro měsíc musel předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský čekat, než mu prezident Miloš Zeman odpoví na dopis, ve kterém jej žádal o schůzku. S prezidentem se chce bavit o důležité věci: obsazení postu předsedy Nejvyššího správního soudu, protože jeho dosavadnímu šéfovi Josefu Baxovi po prázdninách končí mandát.

Hrad v uplynulých dnech ke schůzce svolil. Rychetský si ale bude muset počkat ještě takřka šest týdnů. "Pan prezident se s předsedou Ústavního soudu setká 13. června 2018," uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Rychetský chce na setkání se Zemanem vzít i Baxu a předsedu Nejvyššího soudu Pavla Šámala. Reakci Rychetského a zda již oficiální pozvání dostal, se redakci nepodařilo zjistit. Předseda Ústavního soudu ve středu odpoledne již nebyl v úřadě a jeho mluvčí Miroslava Sedláčková o stanovení termínu nevěděla.

O schůzku přitom samostatně Zemana požádal i sám Baxa, který je považován za možného Rychetského nástupce. "Chci mu nastínit informaci o personálním stavu soudu, aby měl snazší rozhodování," uvedl Baxa. Ten od prezidenta dostal dřívější termín – na Hrad byl pozván už na 29. května. To, že pozvání již obdržel, Baxa ve středu potvrdil serveru iHned.cz.

Proč určení termínu schůzky trvalo tak dlouho a proč si předseda Ústavního soudu bude muset počkat ještě téměř šest týdnů, Ovčáček nevysvětlil.

Jak již HN před dvěma týdny uvedly, Rychetský chce navrhnout Zemanovi rošádu dvou uznávaných soudců. Josefa Baxu, který posledního září končí ve funkci předsedy Nejvyššího správního soudu (NSS), by rád přesunul k Ústavnímu soudu. Baxovi by měl místo uvolnit nynější ústavní soudce Vojtěch Šimíček, který by se podle Rychetského plánu naopak vrátil na své bývalé místo v NSS a stal se jeho předsedou.

Baxu by přitom Rychetský rád viděl jako svého nástupce. Rychetský, který je předsedou Ústavního soudu od roku 2003 a nyní je v půli druhého období, dříve opakovně prohlásil, že v letošním roce svůj mandát předčasně ukončí. Nakonec se ale rozhodl ve funkci pokračovat.

Související 23. 4. Pavel Rychetský: Naše civilizace prožívá krizi, je svým způsobem vypotřebovaná 23. 4. Rozhovor Přestože mu v srpnu bude 75 let, každý týden prohání míček na tenisových kurtech. "Odpadají i mladší partneři a musíme shánět do deblu náhradu,"...

Vztahy mezi Zemanem a Rychetským v posledních letech ochladly. Šéf Ústavního soudu se začátkem roku nezvykle ostře opřel do prezidentova okolí, jmenovitě do mluvčího Ovčáčka za jeho komentáře na adresu politiků. Rychetský také kritizoval projevy nacionalismu a xenofobie.

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve sporech, v nichž jsou napadena rozhodnutí úřadů veřejné správy. V posledních měsících například vícekrát zpochybnil postup finančních úřadů proti firmám, které se dostaly do podezření z daňových úniků. NSS může také rozpustit politickou stranu nebo rozhoduje o volebních stížnostech.

Nový předseda NSS se musí vybírat z členů soudu, kterých je v současnosti přes třicet. Členem se přitom může stát jen ten, koho navrhne předseda soudu. Přes ministra spravedlnosti se návrh předá prezidentovi, který soudce jmenuje.

Zeman už v minulosti ukázal, že nechápe svoji roli formálně, když například odmítl jmenovat několik profesorů.

Je možné, že prezident má vlastního favorita do čela NSS. V justici se v této souvislosti skloňuje jméno místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy. Ten ale zatím podobné ambice nepotvrdil.