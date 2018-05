Technická rada pro mostní objekty doporučila magistrátu hlavního města zbourat Libeňský most a nahradit ho zcela novou konstrukcí.

Stavbu nového mostu zvažovalo vedení Prahy i dříve. Podle návrhu Pragoprojektu z roku 2006 dokonce vzniklo i několik vizualizací.

Tato varianta má stavební povolení, územní rozhodnutí i certifikaci EIA. Případné změny během stavby, například nahrazení původních mostních pilířů, se kterými současné stavební povolení nepočítá, je možné podle technické rady do stavebního povolení dodatečně zahrnout.

Podle analýzy, kterou pro magistrát technická rada vypracovala, by bylo ideální, kdyby finální podobu mostu určilo výběrové řízení pomocí metody Design and Build (navrhni a postav), kde by byly doplněny podmínky pro úpravu projektu. Soutěž v této podobě má tu výhodu, že se jí účastní zároveň dodavatelé, projektanti i architekti.

Libeňský most v současném stavu a podobě nemá smysl opravovat, tvrdí analýza. Jeho konstrukce je totiž z několika důvodů nevyhovující. Mostní oblouky jsou uzavřené, takže při povodních nemá povodňová vlna kudy téct a most vytváří hráz. To představuje problém především pro obyvatele nové zástavby v okolí.

Typ oblouků navíc neumožňuje pravidelné inspekce mostu, takže experti nemají jak pravidelně prověřovat stav jeho vnitřku.

Prezentace Technické rady pro mostní objekty:

Libeňský most, dříve také nazýván Baxův, nebo Stalingradský, byl otevřen v roce 1928. Od té doby nebyl opravován a jeho stav je nyní havarijní. Do konstrukce zatéká, beton je degradovaný, klouby mostu jsou poškozené.

V současné době již nezvládá zatížení způsobené dopravou a jeho plnou funkčnost a bezpečnost by podle technické rady nezajistila ani případná rekonstrukce.

Plány na zbourání starého mostu a postavení nového vyvolávají spory na magistrátu. Rada doporučila zastupitelům vypsání veřejné zakázky, při které bude stanovena maximální cena. Zastupitelstvo ale rozhodnutí radních nepotvrdilo, protože neschválilo ani program schůze. Kvůli Libeňskému mostu teď dokonce hrozí rozpad koalice, kterou v Praze tvoří ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN).

Tři varianty řešení

Srovnání variant 1. Rekonstrukce Cena: 400 až 500 milionů Údržba: 20 až 25 milionů na rok Životnost: 15 až 20 let Otevření: 2024 2. Nový most - "Design and Build" Cena: 530 milionů Údržba: 10 až 12 milionů na rok Životnost: 100 let Otevření: 2021 3. Nový most s novou soutěží Cena: ? Údržba: ? Životnost: 100 let Otevření: 2031

Při zvažování, jestli postavit most nový, nebo zrekonstruovat ten stávající, je podle analýzy potřeba brát v úvahu hned několik kritérií. Těmi jsou nosnost, bezpečnost, trvanlivost nebo náklady na údržbu. Prioritou je hlavně rychlost, protože na ní bude záviset datum zahájení oprav Hlávkova mostu.

První zvažovanou variantou je rekonstrukce, ta ale není podle technické rady vhodná. Beton na stávajícím Libeňském mostě totiž není schopný přenášet dynamické namáhání, které způsobuje například průjezd tramvají. Jeho kvalita je také v různých částech konstrukce odlišná. Není navíc možné zrekonstruovat všechny části mostu, některé z nich totiž nejsou přístupné. Problémem rekonstrukce je i již zmiňovaný fakt, že most v současné podobě vytváří při povodních hráz.

Druhou možností je stavba nového mostu pomocí metody Design and Build, kterou analýza doporučuje. Most by se přizpůsobil okolní zástavbě a navíc by byl zachován požadavek ministerstva kultury na jeho charakter. Náklady na novou stavbu jsou z hlediska dlouhodobé životnosti výrazně nižší.

Třetí alternativa počítá s architektonicko-konstrukční soutěží, která by se týkala pouze projektu. Stavbu by zbrzdilo vydání nového územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo certifikace EIA. Do té doby by bylo nutné udržovat současný zchátralý most, což by bylo značně nákladné. Kvůli tomu by se zároveň opozdila oprava dalších pražských mostů, které bez zprůjezdnění Libeňského mostu nelze uzavřít.