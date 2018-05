Trestně stíhanému předsedovi vlády v demisi a byznysmenovi Andreji Babišovi se stala křivda. Tisíce běžných lidí ho na sociálních sítích obviňují z toho, že může za jejich alergie na pyl, který má pocházet z "jeho" řepky, kvůli které je navíc Česko celé žluté a smradlavé.

Jak je to tedy doopravdy?

1. Co je to to žluté, otravné, co teď všude leží a dráždí naše sliznice? Je to z řepky?

Není. To, co obzvlášť ve městech pokrylo auta a zem, je pyl především ze stromů, z jehličnanů a hlavně z břízy.

Pravda je, že pyl z řepky se nyní také dostává do ovzduší. Řepka kvete ve stejnou dobu jako například bříza. Pylová zrna řepky ale neodlétnou příliš daleko od svého pole. Jsou totiž velmi těžká a hrudkují se. Alergikům by tedy řepka neměla dělat velké problémy, pokud se jim podaří vyhnout se žlutým polím za městy.

2. Kdo za to může?

Za současnou vysokou koncentraci pylů ve vzduchu může to krásné a teplé jarní počasí. A vítr. Obojího je nyní nadprůměrně hodně.

Navíc díky teplu kvetlo v dubnu vše najednou. Odborníci mluví o "nárazu", který alergici nemohou zvládnout běžnými léky.

3. Máme se proto snad přestat zlobit na řepku?

Nikoli, řepka je i bez současných alergií obrovský problém. Řepky je v Česku moc a podle řady odborníků velmi neprospívá krajině, půdě, podzemní vodě, zvěři a v důsledcích také lidem.

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu například loni zjistili, že v drtivé většině zdrojů podzemních vod, včetně těch, které slouží k zásobování pitnou vodou, jsou nebezpečné pesticidy a další látky, které zemědělci používají při pěstování zejména kukuřice a řepky.

Také jsou dávno známa negativa spojená s výrobou biopaliv z řepky. Při jejím pěstování se uvolňuje obrovské množství oxidu dusného, který je nebezpečnější než oxid uhličitý. Navíc se uvádí, že na výrobu jednoho litru biopaliva první generace padne 2500 litrů vody.

(Agrofert premiéra Babiše, který má na řepce postavenou významnou část svého byznysu, ovšem tvrdí, že jde o "významnou medonosnou rostlinu", která "zlepšuje kvalitu půdy". To je zjevně v rozporu s celou řadou publikovaných názorů odborníků. Například respektovaný agrární analytik Petr Havel uvádí, že pěstování řepky na velkých nepřerušovaných plochách vede k vodní a větrné erozi, což pochopitelně snižuje kvalitu půdy.)

4. Proč je v české krajině tak žluto?

Česko je v Evropské unii druhým největším pěstitelem řepky. Před námi je jen Estonsko. Už několik let zabírá řepka kolem 20 procent z celkové plochy orné půdy v Česku. Například v sousedním Slovensku je to necelých devět procent, v Rakousku tři procenta.

Lze také říct, že se řepka v Česku pěstuje na stejné ploše, jakou má celý Zlínský kraj. Nebo na ploše, která je osmkrát větší než rozloha Prahy.

Dojem navíc ještě umocňuje fakt, že se v Česku řepka pěstuje na obrovských celistvých plochách, což je české specifikum. V 50. letech totiž komunisté v rámci násilné kolektivizace pospojovali množství menších polí do celků a dnes se na těchto plochách pěstují jednotlivé plodiny.

Máme se za tu řepku zlobit na Babiše?

Zemědělský byznysmen a v současnosti také trestně stíhaný premiér v demisi Andrej Babiš se samozřejmě na sociálních sítích vehementně bránil tomu, že by mohl za onu žlutou pylovou pokrývku Česka. Faktem je, že jeho Agrofert obhospodařuje jen necelých pět procent celkové plochy oseté řepkou.

5. Můžeme tedy řepku vyčítat Babišovi?

Ano. I když má totiž Babiš a tiskové oddělení Agrofertu pravdu s podílem na pěstování řepky, zapomíná dodávat, že Babiš a jeho Agrofert je největším výrobcem biopaliv první generace právě z řepky. Je tím, kdo od pěstitelů vykoupí nejvíc řepky.

Babišova firma Preol je největším zpracovatelem řepky olejné v Česku. Zpracuje jí 450 tisíc tun za rok. Z toho asi 60 tisíc tun jde na výrobu biopaliv. V tomto konkrétním byznysu má Babišův Agrofert v Česku naprostou dominanci. Nejvýznamnějším odběratelem bionafty je státní podnik Čepro a firmy holdingu Agofert mu dodávají kolem 70 procent zásob.

Firmy Agrofertu navíc dodávají pěstitelům osiva a hnojiva a na pěstování řepky tak vydělávají ještě před samotnou sklizní.

Přesto není spravedlivé vyčítat žlutá pole jen Babišovi. Je to výhodný byznys i pro samotné pěstitele. Ze všeho, co lze na českých polích pěstovat, je řepka nejlukrativnější. Cena za tunu se dnes pohybuje kolem 10 tisíc korun. U kukuřice je to necelá polovina.

Děkovat mohou zemědělci vládám jednotlivých členských zemí EU, které na konci loňského roku znovu společně prosadily zachování podílu sedmi procent biopaliv první generace v dopravě. Navzdory snahám ekologičtěji smýšlejících europoslanců a evropských úředníků, kteří se pokusili tento podíl významně snížit.