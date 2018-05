Česká republika se zapojí do programu Evropské obranné agentury na pořízení sedmi tankovacích letadel. Po neformálním jednání ministrů obrany zemí Evropské unie v Sofii to uvedla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO).

"Jedním ze čtyř vlajkových programů Evropské obranné agentury je společné pořízení sedmi tankovacích letounů. Dosud je v něm pět zemí a i my se připojíme, protože podobné vlastní kapacity nemáme," uvedla Šlechtová. Evropská obranná agentura je unijní orgán, jehož úkolem je podporovat obranné schopnosti členských států a jejich vojenskou spolupráci.

K projektům Evropské obranné agentury patří také vylepšování evropských dopravních sítí pro armádní přesuny. "Zlepší to nejen průchodnost v případě vojenských přesunů, ale usnadní to cestování všem obyvatelům a návštěvníkům Evropy," řekla Šlechtová.

Česko za nedostatečnou infrastrukturu pro přesuny vojáků letos v dubnu v Praze kritizoval bývalý velitel pozemních sil NATO v Evropě Frederick Hodges. Alianční síly by v případě hrozby konfliktu s Ruskem potřebovaly přes české nebo polské území přemístit do Pobaltí či například do Rumunska obrovské množství techniky a materiálu. Podle Hodgese ale současná česká infrastruktura není schopna zvládnout takový masivní přesun. Poukázal třeba na špatný stav dálnic, které nestačí ani pro běžný provoz.

Podle odhadů vojenských plánovačů NATO by cesta vojenských posil například pro Lotyšsko trvala asi 60 dní. Vedle byrokratických překážek a stavu železnic, silnic a mostů by nasazení aliančních vojáků zdržoval také malý počet okamžitě nasaditelných jednotek. Studie americké neziskové výzkumné organizace RAND Corporation naproti tomu uvádí, že ruské armádní síly by se do hlavních měst tří pobaltských republik dostaly do 60 hodin.

Šlechtová na sobotním jednání také znovu zmínila nutnost zjednodušení směrnice EU, které by zrychlilo pořizování vojenského materiálu. Česká republika a Šlechtová osobně se hlásí k vedoucí úloze v tomto procesu, uvedla ministryně. Vyzvala také k otevření diskuse o bojových uskupeních EU a možnosti jejich nasazení.