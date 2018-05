V dubnu by volby vyhrálo hnutí ANO se 30,5 procenta hlasů, do sněmovny by neprošla TOP 09. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS, který zveřejnila Česká televize.

Oproti březnu si pohoršila ČSSD, víc než před měsícem by naopak získali komunisté. Průzkum také ukázal, že v posledních měsících klesla spokojenost lidí s politickou situací.

Dubnový volební zisk ANO by byl o procentní bod vyšší než v březnu. O půl procentního bodu na 14,5 procenta si polepšila ODS. Na stejný výsledek dosáhli i piráti, pro které to znamená nárůst o procento.

Osmiprocentní zisk komunistů by byl o 1,5 procentního bodu vyšší než v březnu, ČSSD naproti tomu ubylo hlasů o dva procentní body na 6,5 procenta.

Analytik agentury Kantar TNS Pavel Ranocha poukázal na přelévání voličů mezi ANO, komunisty a sociálními demokraty. "Proto jsou také jejich preference tak proměnlivé," dodal. Upozornil také, že během posledních tří měsíců 20 procent lidí změnilo názor na to, koho by volili nebo zda by vůbec přišli k volbám.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický spojuje rozkolísanost preferencí strany s tím, že sociální demokracie vyjednává o vládní spolupráci s ANO. "ČSSD si musí uvědomit, kdo ji volil," řekl v diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Je přesvědčený, že voliči, kteří s ČSSD zůstali, nebyli fanoušci ANO a šéfa hnutí Andreje Babiše, dodal.

S mírnými změnami oproti březnu by se do sněmovny dostaly ještě další tři strany. Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury by dostala osm procent, lidovci a Starostové a nezávislí (STAN) shodně 5,5 procenta. Pod pěti procenty potřebnými pro vstup do sněmovny by stejně jako v březnu zůstala TOP 09.

Spokojenost s politickou situací v Česku podle průzkumu Kantar TNS klesla z únorových 29 procent na dubnových 19 procent. "Lidé už mohou být do jisté míry nespokojeni s tím, jak dlouho se táhne vyjednávání o vládě, anebo druhá skupina třeba není až tak ztotožněna se složením té (vlády), která se právě rýsuje," komentoval čísla analytik Kantar TNS Pavel Ranocha.

Nejvýrazněji jsou s politickou situací nespokojeni podporovatelé pirátů a STAN, ukázal také průzkum. Nejmenší nespokojenost vládne mezi podporovateli ANO, ale také u nich podle Ranochy narůstá.

Průzkum se uskutečnil mezi 7. a 27. dubnem, zúčastnilo se ho 1200 lidí.

Zdroj: Česká televize, Český statistický úřad