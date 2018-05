Nejvyšší možný, tedy zvláštní stupeň poplachu, vyhlásili hasiči kvůli požáru haly v pražské Hostivaři. Na místě podle hasičů kolabuje hydrantová síť. Při požáru v pražské Hostivaři nastal výbuch. Hasiči odhadují škody na několik desítek milionů korun. Na místo jede skupina kriminalistů s policejním vyšetřovatelem.

"Kyvadlová doprava zajišťuje přísun vody na místo. Pomáhá i vrtulník," uvedli v úterý po třetí hodině hasiči. Na místě je 12 profesionálních jednotek včetně těch podnikových a deset dobrovolných jednotek.

Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky je požár velmi rozsáhlý, jednotky se soustřeďují na to, aby se oheň nerozšířil na vedlejší haly. Hasit pomáhá i vrtulník, který vodu vypouští ze speciálního vaku. Požár se podle Kavky pomalu daří dostat pod kontrolu, stále však není přesně lokalizován. Na hašení požáru byl nasazen i dálkově ovládaný robot.

Hasiči pomocí sirén vyhlašují, aby lidé kvůli silnému kouři v okolí jednoho kilometru neotevírali okna a nevycházeli ven. Policisté vykazují přihlížející i z ulic v okolí požáru.

Záchranná služba přistavila na místo speciální vůz Atego, uvedli hasiči na Twitteru. Podle mluvčího pražských hasičů je tam z preventivních důvodů, žádní zranění hlášeni zatím nejsou.

"Nejsme si jisti, co tam hoří. Měly by to být nějaké sklady, snad by to měly být sklady molitanu," řekl Kavka.

Hasiči nejprve uvedli, že halu o rozměrech 20 krát 60 metrů požár zasáhl v plném rozsahu. Před 14.30 se konstrukce haly propadla a plocha požářiště se zvětšila na 60 krát 150 metrů.

Hasiči jsou kvůli délce a náročnosti zásahu vyčerpaní, musejí se střídat. Jednoho musela odvézt záchranná služba do nemocnice. Na místě pomáhá i Červený kříž, který zasahujícím hasičům poskytuje zázemí a občerstvení.

Proběhlo hašení z vrtulníku. pic.twitter.com/oVprbKeK4g — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) 8. května 2018

Čtvrtý neboli zvláštní stupeň požárního poplachu se vyhlašuje v případech, v nichž oheň ohrožuje více než tisíc lidí, celé obce nebo plochy území větší než jeden kilometr čtvereční. Vyhlášen je také ve chvíli, kdy musí být využity síly a prostředky z jiných krajů nebo je nutné místo zásahu rozdělit na sektory a úseky. Hasiči na Twitteru uvedli, že místo požáru rozdělili na tři "bojové úseky".

