V jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia byla chyba, zjistilo zhruba dva týdny po tom, co je děti psaly, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které testování připravuje a organizuje.

Chyba se týkala otázky v testu z českého jazyka a literatury, kde měli studenti ze čtyř slov vybrat to, jehož kořen se skládá ze čtyř hlásek. Podle Cermatu měla být správně pouze možnost "zabručeli", ve skutečnosti lze ale označit za správnou také možnost "rozběhla". Kořen tohoto slova obsahuje jen tři písmena, ale čtyři hlásky, jelikož se tam "ě" čte jako "je".

"Je to nepříjemná věc, nestalo se nám to za osm let ani jednou, ale bohužel se to stalo teď," komentoval to šéf Cermatu Jiří Zíka.

Za chybu podle něj může lidský faktor - únava koordinátorů přípravy testů.

Po opravě hodnocení se ze seznamu nepřijatých mezi úspěšné přesunuli dva žáci, a to ve dvou různých školách. Díky jednomu bodu navíc překročili hranici k přijetí.

Jak je možné, že se chyba do testu dostala? Nemůže rozhodit všímavější žáky, kteří kvůli tomu ztratí čas na řešení dalších otázek? Ptejte se šéfa Cermatu Jiřího Zíky, odpovídat bude ve čtvrtek 10. května od 10 do 11 hodin.

