Kvůli pomalým soudům, zejména správního úseku Městského soudu v Praze, nejde dořešit neznámější inisider trading v Česku, kdy ČNB za zneužití informací při obchodování s akciemi ČEZu dala pokutu 1,7 milionu korun bývalému obchodnímu řediteli společnosti Alanu Svobodovi. Uplynula totiž desetiletá promlčecí lhůta.

Podle předsedy Městského soud v Praze Libora Vávry je problém v tom, že v Praze sídlí velké množství úřadů a všechny žaloby na jejich rozhodnutí musí řešit správní úsek jejich soudu. Zatímco v roce 2016 napadlo v Praze 3132 správních žalob, u Krajského soudu v Českých Budějovicích jich bylo jen 386.

Nepomohla tomu ani nedávná systematizace soudů, kdy se soudci začaly přidělovat do krajů čistě podle počtu žalob a ne podle složitosti agendy.

Jak je možné, že na prvoinstanční verdikt se u správního soudu, který řeší žaloby lidí proti úřadům, v Praze čeká čtyři a půl roku?

V Praze nebyl správní úsek dlouhou dobu ideálně naplněn. To se nyní snažíme dohnat i navyšováním počtu nejen soudců, ale i asistentů. Bohužel ta naše snaha padla zrovna do doby, kdy ministerstvo dynamickým a systematizačním modelem připravilo Prahu o šedesát míst soudců.

To mi vysvětlete.

Systematizace je podle počtu věcí, které napadnou v jednotlivých krajích. A nejvíc jednoduchých kauz napadá v krajích, kde je chudoba a za těmi lidmi se vlečou různé dluhy, hypotéky. To v Praze není, protože je bohatá. Tady zůstávají ty nejtěžší kauzy. Ale těch je méně, takže Praha má opticky menší potřebu soudců, ale těch těžkých věcí v Praze navíc přibývá.

Tedy ta systematizace hledí jen na počet případů na jednoho soudce a ne na jejich složitost?

Přesně tak. Vychází z počtu napadlých věcí, tedy žalob, za určité období. Díky tomu se strašně pomohlo severním Čechům, ale odnáší to především Praha. Já když nyní posílím správní úsek, tak - pokud ministerstvo nezmění politiku vůči Praze – musím zpomalit insolvence, civilní i trestní věci v Praze.

Ale co se týče trestních věcí, je Praha zase mezi nejlepšími, průměrný prvoinstanční rozsudek padne za pouhých 78 dnů…

Ano, ale byli jsme na tom líp a teď se to začíná zhoršovat. Ten důsledek snížení počtů se ukáže teprve za dva tři roky, v tuto chvíli mi to brání v rozumném posilování správního úseku.

A není možné, když například na správním úseku v Hradci Králové mají pětinu případů co oproti vám a na jednoho soudce tam připadá 63 vyřízených věcí za rok proti vašim 120, aby vás některý z jejich soudců dočasně posílil?

S tím by kolegové v Hradci asi nesouhlasili. Ale to musí rozhodnout ministerstvo. Praha od sedmdesátých let měla na rozdíl od jiných krajů o několik desítek soudců víc, protože tady je odjakživa těžší agenda. Třeba i týkající se správních orgánů.

My si sice stojíme stále dobře a velmi rychle bychom mohli správnímu úseku pomoct, kdyby proti tomu nešlo politické rozhodnutí ministerstva, a to respektuji, že chce pomoci venkovským krajům. A protože máme omezený počet soudců, tak když chcete pomoci některému kraji, musíte jinému sebrat. A doplatila na to Praha. Před pěti lety jsme měli na 600 soudců, nyní je jich něco přes 500.

(Pozn. red: Tabulkový počet soudců v Praze je nyní 525 včetně obvodních soudů, z toho 20 soudců je na mateřské či rodičovské dovolené. O šest let dříve bylo v Praze 589 soudců a 39 z nich na mateřské či rodičovské)

Ale nešlo by i v rámci vašeho soudu pár lidí přesunout?

Je tu i druhý problém, kromě toho, že v tom případě jiné agendy zpomalí. Ne každý soudce má zájem soudit správní agendu. Je velmi specifická, je to souzení bez lidí, je to obtížné právo, navíc o obrovském rozsahu. Takže i když se mi to místo uvolní, tak ne každý soudce je ochoten jít na správní úsek. Zatímco na trestní nebo civilní vždy nějakého dobrovolníka najdu.

Ale některé případy dokáže i váš správní soud vyřídit velice rychle během několika málo měsíců.

Ano, jsou určité agendy, například o azylu, které mají ze zákona právo na přednostní vyřízení. A tím, že zákonodárce řekl, že tyto věci se musí dělat přednostně, tak to dopadne relativně rychle, ale na úkor těch ostatních.

Ale v některých případech, jako například u v úvodu zmíněné pokuty, je, než všechno rozhodnete, to promlčené…

To je strašné, já vím. Pro mě je to z toho pocit zmaru a za ty čtyři roky, kdy se tomu intenzivně věnujeme, vím, že je to skutečně otázka pouze kapacity a ničeho jiného. Ale to je věc ministerstva, já nemám odkud brát, protože jinak oslabím trestní soudnictví, které sice funguje rychle, ale to je taky díky tomu, že je v Praze spousta jednoduchých trestných činů jako kapesní krádeže, které, když už se odhalí, tak to jednání je velmi rychlé. Ale zase ti soudci musí být k dispozici během 48 hodin.

Ale nezkoušel jste přesto tedy ministra spravedlnosti přesvědčit, aby vám ještě pár míst přidal?

Pan ministr na to před dvěma lety zareagoval významným posílením asistentů a přímo s odkazem na správní úsek nám před rokem přidal zhruba tři soudce a další tři jsme tam přesunuli sami. Ale to pořád nevyvrací moje přesvědčení, že systematizace musí hlavní město zničit. Pokud bude mít Praha nadále počítané kauzy podle stejných měřítek jako zbytek krajů.