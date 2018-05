Přinášíme vybrané body z předběžné verze návrhu vládního programového prohlášení, na kterém se dohodli zástupci hnutí ANO a ČSSD při jednání o společné koalici. Celou verzi dokumentu, jehož aktuální podobu získaly HN od zdroje z vedení sociální demokracie, si přečtěte níže.

1. Finance a hospodaření státu

- Zrušíme "superhrubou" mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 % z hrubé mzdy.

- Prosadíme přeřazení DPH ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %, a to zejména v případě: stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků, u točeného piva, vodného a stočného, služeb s vysokým podílem lidské práce (opravy obuvi a kožených výrobků, sportovních potřeb, opravy a čištění oděvů, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, domácí péče o seniory, domácí péče o děti, úklid v domácnostech a čištění oken v domácnostech).

- U elektronické evidence tržeb vláda navrhne speciální off-line režim plnění povinnosti evidovat tržby pro fyzické osoby s nízkými ročními hotovostními příjmy do určité výše.

- S přijetím eura vláda v tomto období nepočítá.

2. Sociální politika

- Chceme důchodovou reformu; podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu.

- Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy.

- Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodu o 1000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let.

- Podmínkou pro dávky v nezaměstnanosti bude povinnost aktivně hledat zaměstnání, případně se účastnit veřejně prospěšných prací na úrovni měst a obcí.

- Zvýšíme rodičovský příspěvek na 300 000 Kč.

- Od 1. 7. 2019 obnovíme náhradu mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu.

3. Digitalizace

- Základem bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě, zde bude možné odevzdat daňové přiznání; součástí této digitální identity bude občanský průkaz s čipem.

4. Školství

- Prosadíme, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017.

- Provedeme úpravy rámcových vzdělávacích programů (osnov) v první řadě v oblasti matematiky, jazyků a ICT.

5. Doprava

- Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.

- Řidičský průkaz si bude moci každý vyřídit i mimo své trvalé bydliště na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností.

- Místo dálničních známek zavedeme elektronický dálniční kupón, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu.

- Vláda zavede významné slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

6. Obrana

- Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 % na HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021.

- Do základních a středních škol zavedeme civilní přípravu obyvatel k obraně státu jako samostatný předmět.

- Posílíme účast na mírové a výcvikové misi v Afghánistánu (Resolute Support), zvýšíme přítomnost v Iráku. Budeme přispívat do předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO (NRF) včetně Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil (Follow-On Forces).

7. Bezpečnost a veřejná správa

- Budeme vyžadovat nezávislou kontrolu všech zpravodajských služeb a zajistíme jejich lepší koordinaci na vládní úrovni, aby se výsledky jejich práce sčítaly.

- Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů).

- Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému.

- Zavedeme elektronická ID jako základ ke zpřístupnění elektronických služeb občanům a sjednocení podávání žádostí o vydání občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů na jednom místě.

8. Právo a spravedlnost

- Dokončíme legislativní práce na novém civilním řádu soudním a novém trestním řádu.

- Předložíme změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější správu a posílení odpovědnosti státních zástupců.

- Prosadíme novelu insolvenčního zákona, která odstraní podmínku 30 % uspokojení věřitelů pro povolení oddlužení a bude zvláště chránit zadlužené seniory a děti.

- Předložíme ústavní zákon o celostátním referendu, neumožníme ve funkčním období této vlády referendem schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích.

9. Zahraniční politika a Evropská unie

- Zahraniční politika bude vycházet především z členství v EU a NATO, v základních směrech bude navazovat na předchozí vlády.

- Členství ČR v Evropské unii a prosazování jejích zájmů v příslušných orgánech je pro vládu prioritní. ČR musí být vnímána jako aktivní a respektovaná členská země.

- Rozhodování o přijímání uprchlíků (přesídlování) musí jednoznačně zůstat v kompetenci jednotlivých států EU.

- Transatlantická vazba je nejdůležitější bezpečnostní, obchodní i hodnotovou vazbou pro Evropu i USA. NATO je páteří naší bezpečnostní politiky.

10. Kultura

- Zvýšíme platy zaměstnanců veřejného kulturního sektoru do konce volebního období v roce 2021 na úroveň odpovídající úrovni státních zaměstnanců ve školství či sociálních službách.

- Připravíme zákon o veřejných kulturních institucích jako alternativu vůči stávající příspěvkové organizaci.

- Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií; budeme důsledně podporovat jejich nezávislost.

- Agenda církví a náboženských společností bude i nadále v gesci ministerstva kultury, vyplácení finanční náhrady a příspěvku na podporu jejich činnosti budou převedeny na ministerstvo financí.

11. Zdravotnictví

- Připravíme zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revizi odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků.

- Vytvoříme novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven, zvážíme snížení jejich počtu.

- Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče.

- Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví.

12. Průmysl a obchod

- Zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků dle platné aktualizace státní energetické koncepce včetně definice modelu financování a výstavby v potřebných termínech, jakož i výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu.

- Zjednodušíme podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu.

- Vláda zajistí kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky pro financování především malého a středního podnikání a jeho rozvoje.

- Reorganizace státních podpůrných institucí, jako je ČEB a zejména Exportní pojišťovací a garanční společnost.

13. Veřejné investice, regionální a místní rozvoj

- Transformujeme Státní fond rozvoje bydlení na Státní investiční fond (SIF). Kromě podpory bydlení rozšíříme jeho aktivity i do oblasti regionálního rozvoje a podpory venkova.

- Podpoříme a zrychlíme výstavbu, prosadíme rekodifikaci veřejného stavebního práva a zjednodušíme a zkrátíme přípravy staveb.

- Vláda připraví zákon o sociálním bydlení, který vytvoří podmínky pro obce a spojí poskytnutí sociálního bytu se soustavnou sociální a výchovnou prací; zákon by měl obsahovat také oprávnění pro obce požadovat po investorovi v rámci výstavby nových bytů určitý podíl tzv. levných bytů.

- Vláda připraví nový zákon o realitním zprostředkování proti nekalým praktikám v realitních činnostech.

14. Zemědělství

- Navýšíme platby na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, jako je ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa, a to na úkor platby na plochu.

- Vytvoříme Fond obtížně pojistitelných rizik jako systémový nástroj, který bude pomáhat zemědělcům čelit nepojistitelným jevům, jako je například sucho.

- Prosadíme oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří.

- Garantujeme nezcizitelnost Budějovického Budvaru n.p., podniků Povodí a Lesů České republiky.

15. Životní prostředí

- Zvýšíme podporu inovativních způsobů likvidace odpadních vod (např. domácí čistírny odpadních vod) a opatření umožňující náhradu pitné vody za dešťovou tam, kde je to možné.

- Do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci.

- Podpoříme v rámci existujícího právního rámce možnost získání vodohospodářského majetku zpět do rukou obcí, krajů a státu.

- Urychlíme projekt kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019.

16. Sport

- Vládní zmocněnec pro sport podřízený předsedovi vlády bude ve spolupráci s ministerstvem školství koordinovat oblast státní podpory sportu a definovat parametry pro vznik Národní sportovní agentury.

- Připravíme nový zákon o podpoře sportu