Širší vedení hnutí ANO a ČSSD se seznamujís návrhem koaliční smlouvy a programového prohlášení případné společné vlády. Sociální demokraté by zároveň na jednání svého předsednictva měli vyhlásit vnitrostranické referendum, které definitivně rozhodne o vstupu do vlády s ANO nebo o jeho odmítnutí. Koaliční vláda by se ve Sněmovně musela opírat o hlasy komunistů, protože ANO a ČSSD mají dohromady 93 z 200 poslanců.

Podle dosavadních informací by měla ČSSD ve vládě získat pět křesel. Jsou to ministerstva vnitra, zahraničí, kultury, práce a sociálních věcí a zemědělství. Spekulovalo se také o tom, že by ČSSD vyměnila ministerstvo zemědělství za ministerstvo obrany.

11.5.2018 09:48 | Dohoda s ČSSD je přijatelný kompromis, říká Babiš Předseda hnutí ANO Andrej Babiš považuje navrženou koaliční smlouvu s ČSSD za přijatelný kompromis. Nyní bude na sociální demokracii, zda se ve vnitrostranickém referendu rozhodne do vlády vstoupit, nebo ne, řekl novinářům před dnešním jednáním výboru a poslaneckého klubu hnutí ANO, které se navrženou koaliční smlouvou budou zabývat. Vedení ANO s poslanci zároveň slaví šest let od registrace hnutí. "U nás není problém. Nezaznamenal jsem, že v rámci našeho hnutí byly nějaké rozporuplné komunikace. Výbor nás jasně vyzval, abychom znovu jednali s ČSSD, my jsme s nimi jednali, takže teď budeme čekat na rozhodnutí ČSSD," řekl Babiš. "Já jsem rád, že jsme to nějak dojednali. Samozřejmě koaliční smlouva je určitě důležitá, ale ještě důležitější je, aby to fungovalo, aby to fungovalo lépe než za té minulé koaliční vlády," řekl Babiš, který byl v minulé vládní koalici ČSSD, ANO a KDU-ČSL ministrem financí. Koaliční smlouva podle něj obsahuje přijatelný kompromis i v otázce postupu v případě prvoinstančního odsouzení člena vlády. 11.5.2018 08:43 | Nižší DPH na pivo i vodu, vyšší mateřská HN získaly návrh programového prohlášení vlády hnutí ANO a ČSSD. Slibují v něm například nižšší DPH na pivo a vodu, vyšší mateřskou, zvýšení základní výměry důchodu na 10 % průměrné mzdy či zprovoznění 210 kilometrů dálnic do roku 2021. Kompletní návrh programového prohlášení si přečtěte zde. 11.5.2018 07:28 | On-line reportáž začíná Dobrý den, on-line reportáž z aktuálního politického dění začíná. Od 9:00 se sejde celostátní výbor a poslanecký klub ANO. Politici by měli diskutovat o návrzích koaliční smlouvy s ČSSD a vládního prohlášení. Od 13:00 potom bude jednat grémium ČSSD, na které naváže od 15:00 zasedání předsednictva sociálních demokratů.