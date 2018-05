Otázky a odpovědi

Co jsou technické rezervy pojišťoven?

Rezervy jsou pojišťovny povinny tvořit, aby mohly plnit své závazky i v případě nenadálých událostí. Prostředky, které pojišťovna převede do technických rezerv, jsou nyní plně uznatelným nákladem, společnost si o ně snižuje daňový základ. Pojišťovny už několik let čelí kritice za to, že do rezerv převádějí značnou část svých zisků, aby si mohly snižovat daňovou povinnost.

Co je směrnice Solvency II?

Evropská směrnice platí od roku 2016 a stanovuje objem peněz, které pojišťovny mohou převést do svých rezerv a následně si je odečíst od daňového základu. Vypočtená rezerva se podle směrnice skládá ze dvou částí: Nejlepšího odhadu a rizikové přirážky. Nejlepší odhad odpovídá předpokládanému finančnímu toku v nejbližším období, při výpočtu se berou v úvahu aktuální a důvěryhodné informace o reálných předpokladech finančních plnění. Riziková přirážka vychází z částky, kterou by pojišťovna potřebovala pro splnění svých pojistných závazků.

Jaké mají české pojišťovny rezervy?

Jedná se celkem o stovky miliard, největší pojišťovací domy disponují podle svých výročních zpráv rezervami v řádech desítek miliard korun. Například Kooperativa uvádí kolem 45 miliard.

Jak se dotkne zdanění rezerv pojištěnců?

Pojišťovny uvádějí, že zavedení směrnice a tedy i zdanění části technických rezerv může omezit jejich schopnost plnit své závazky v případě nenadálých událostí. Poukazují na to, že i evropské pojišťovny, které se řídí směrnicí Solvency II, její dopad kritizují a tvrdí, že jim umožňuje vytvářet jen minimální rezervy.