Až 200 milionů korun má zaplatit ministerstvo financí Ivanu Gregorovičovi za to, že tehdejší Středisko cenných papírů (SCP) neuhlídalo 140 tisíc akcií ČEZ, které měl uložené na svém účtu a které středisko spravovalo. To akcie vydalo makléřům, aniž si ověřilo, zda jim k tomu dal jejich majitel zmocnění.

Gregorovič uspěl u soudu už těsně před koncem loňského roku. Nyní soudkyně sepsala písemný rozsudek, který HN získaly na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Již dříve mu přitom stát musel vyplatit 31 milionů korun.

Koncem 90. let se Ivan Gregorovič rozhodl veškeré rodinné úspory vložit do akcií. "Pokaždé když jsem vydělal já nebo rodina nějaké peníze, tak jsme je uložili do akcií ČEZ," řekl již dříve čtyřiašedesátiletý muž, který prakticky celý život pracoval v zahraničním obchodu. Podle něj byly akcie energetické firmy dlouhodobě podceněné. A proto jich postupně nakoupil 140 tisíc.

Vývoj mu dal za pravdu: i když většinu akcií nakoupil na jaře 2002 po zhruba 80 korunách za kus a celkově za ně dal přibližně 14 milionů korun, jejich hodnota brzy vystoupala až téměř na dvacetinásobek. Jenže v lednu 2005 zjistil, že mu zmizely z účtu u Střediska cenných papírů. To je vydalo makléřské firmě Sati a ani si neověřilo, jestli jí k tomu dal Gregorovič svolení.

Od té doby se soudí o náhradu. V roce 2011 poslal trestní soud makléře Sati do vězení za krádež. A v roce 2014 soudkyně obchodního senátu Zuzana Čížková mezitímním rozsudkem rozhodla, že Středisko cenných papírů skutečně pochybilo, když neověřilo, že Gregorovič dal s převodem akcií souhlas. Žaloba tak podle ní byla oprávněná. "K prodeji akcií došlo v důsledku nečinnosti SCP. Plnilo-li by SCP své povinnosti, nemohly by požadavky společnosti Sati projít systémem a nedošlo by k realizaci těchto neoprávněných požadavků," konstatovala Čížková.

Poté co tento mezitímní verdikt potvrdil Vrchní soud v Praze, muselo ministerstvo financí jako právní nástupce již zaniklého Střediska cenných papírů loni v únoru zaplatit prvních 31 milionů korun, což byla hodnota akcií v den jejich krádeže.

A teď ten ušlý zisk

Tím ale případ neskončil, protože Gregorovič požaduje ještě ušlý zisk. Tvrdí totiž, že by akcie tehdy neprodával a počkal by, až jejich kurz stoupne ještě výše. A poukázal i na to, že jen na dividendách uvedené akcie od té doby vynesly výrazně přes 50 milionů korun.

Soudkyně Zuzana Čížková proto musela řešit situaci, kdy by Gregorovič skutečně akcie prodal, a o jaký zisk tedy přišel.

Gregorovič ve své žalobě staví na tom, že chtěl akcie prodat koncem roku 2007, konkrétně 10. prosince. V tu dobu dosáhly své nejvyšší hodnoty 1423 korun za jednu. Pro srovnání: V době krádeže se jejich cena pohybovala okolo 220 korun, nyní se prodávají za zhruba 550 korun za jednu.

To, že si vybral tento den, vysvětlil tím, že hodnota jeho balíku přesáhla psychologickou hranici 200 milionů korun. Celkovou škodu si tak spočetl na 204 milionů. To však ministerstvo financí zpochybnilo. "To chce říct, že byl natolik geniální, že odhadl přesně den, kdy bude cena akcií nejvyšší, aby je prodal?" podivil se při jednání právní zástupce státu Michal Sladký.

Pravidelný běh událostí…

A stejně tak se podivila i soudkyně Čížková, která si proto nechala zadat znalecký posudek. A také důkladně zanalyzovala všechny Gregorovičovy obchody, aby zjistila jeho investiční strategii a mohla odhadnout, kdy by skutečně uvedené akcie prodal. "Je obtížné stanovit nějaký pravidelný běh událostí," konstatovala Čížková s poukazem na to, že Gregorovič akcie neprodával a jeho možná strategie se tak podle prodejů nedala zjistit.

Podle ní ale z toho, že akcie neprodával, ani když jejich cena výrazněji kolísala, lze dovodit, že by je nejspíše neprodal ani poté, co po vrcholu v prosinci 2007 začala pozvolně klesat. "K prodeji jej nezviklal ani propad kurzu o více než 20 procent," poukázala na několik poklesů během roku 2005.

Nakonec Gregorovičovi přiřkla 102 milionů. Právě tuto sumu totiž označil jako škodu v žalobě, kterou podal v polovině prosince 2006. A až později ji rozšířil na 204 milionů. "Vzhledem k tomu, že žalobce určil vyčíslení ušlého zisku ke dni 4. prosince 2006, tak je soud toho názoru, že tímto dnem by dal pokyn k prodeji akcií," uvedla Čížková s tím, že úvaha soudu je stejně hypotetická jako Gregorovičovo pozdější tvrzení, že by je prodal o rok později. K tomu mu navíc připočetla tři miliony korun jako výnos z dividend do doby prodeje.

Verdikt ale není pravomocný. Jak Gregorovič, tak ministerstvo se odvolali. "Klient se domnívá, že má nárok na částku vyšší, proto bylo podáno odvolání," uvedl Gregorovičův advokát Petr Novotný. Případ nechce více komentovat, dokud neprojde odvolacím soudem.

Podle ministerstva není zase zřejmé, jak soudkyně Čížková došla právě k sumě 102 milionů korun. "Rozhodnutí soudu prvního stupně je nepřezkoumatelné, neboť nelze zjistit, jak soud vypočítal výši nároku," uvedl mluvčí resortu Jakub Vintrlík, podle něhož soud špatně spočítal i ušlý zisk z dividend.

Mimochodem, kdyby akcie držel dodnes, tak by měly hodnotu zhruba 78 milionů korun a k tomu by mezitím vyinkasoval zhruba 60 milionů korun na dividendách.

