Twitterový účet Skupiny Šuman, na kterém se před rokem začaly objevovat tajně pořízené nahrávky nynějšího premiéra Andreje Babiše určené k jeho diskreditaci, ovládalo podle zjištění serveru Aktuálně.cz a týdeníku Respekt několik lidí včetně novináře Marka Přibila.

Aktuálně.cz se podařilo kontaktovat muže, který v roce 2016 profil na Twitteru založil. Jedná se o muže, který se představuje jako Jan Zástřešek a tvrdí o sobě, že je hacker. Že by se podílel na zveřejňování kompromitujících materiálů, odmítá, hovoří však o tom, že je součástí "soukolí".

Zástřešek tvrdí, že nad profilem na půl roku ztratil kontrolu. Stalo se tak údajně právě v době, kdy docházelo ke zveřejňování nahrávek s nynějším premiérem Andrejem Babišem. Zda zná jména lidí, kteří účet v této době ovládali, nechtěl prozradit.

Později se Zástřešek rozhodl účet zpeněžit a prodal ho novináři Marku Přibilovi, jenž se na nahrávkách s Babišem domlouval na načasování vydání textů, které měly poškodit jeho politické oponenty. Přibil kvůli kauze přišel o práci v MF Dnes. Po získání přístupových údajů novinář všechny příspěvky tohoto účtu smazal.

"Část peněz mi půjčil kamarád Stanislav Hájek, půlku jsem dal já. Dostal jsem přístupová hesla včetně SIM karty a hesla jsem změnil," vysvětlil Aktuálně.cz. Podle Zástřeška však k přenechání účtu došlo zdarma.

Na první schůzce, kterou spolu oba muži měli, řekl Zástřešek podle Přibila, že si ho jako hackera najímali zahraniční klienti i rozvědka ÚZSI.

Stanislav Hájek, o kterém Přibil hovoří, je bývalý policejní důstojník a specialista na odposlechy. Součástí dohody mělo podle Přibila být, že kontrolu nad účtem bude mít do říjnových voleb a do té doby na něm nebudou zveřejňovány žádné informace. Novinář účet ovládal zhruba dva týdny. Tvrdí, že Zástřešek svoji část dohody nedodržel a o účet ho připravil dříve. Zástřešek to zdůvodňuje tím, že Přibil překonal všechny meze nesmyslnou publikací vzkazů.

Twitterový účet @SkupinaSuman začal tajně pořízené nahrávky publikovat v květnu 2017. V červenci kdosi zakládá záložní účet @Skupina_Suman, na kterém pokračuje v publikaci. V říjnu Andrej Babiš na anonymní skupinu podává trestní oznámení. Původní účet v současnosti vlastní Zástřešek, přejmenoval ho na Všeználek z Hradu a občas glosuje aktuální politické dění.

