Předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček přichází s novelou zákona o veřejných rejstřících, která má chránit citlivá data členů představenstva společností.

Dnes mají členové takzvaných statutárních orgánů povinnost kromě svého jména ve veřejném rejstříku uvést i trvalé bydliště. Podle Havlíčka by adresy těchto lidí veřejné být neměly. Dostal by se k nim jen ten, kdo prokáže právní zájem.

"Pokud neučiníme změnu, vznikne s ohledem na nařízení GDPR značná nerovnováha. Na jedné straně zásadním způsobem zpřísňujeme ochranu dat fyzických osob a za nedodržení nařízení trestáme podnikatele nemalými sankcemi, současně jsou ale osobní data podnikatelů běžně přístupná," říká Havlíček.

Adresy členů představenstva podle něj nemají s obchodními aktivitami podniku nic společného.

Novela má podporu zástupců několika sněmovních stran, podepíše se pod ni například i Jiří Bláha (ANO). "Pokud chceme chránit informace o lidech v rámci GDPR, jak je na druhou stranu možné, že podnikatel musí uvést totálně všechno?" ptá se Bláha.

Novelu podporuje i poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09). "Zároveň předložím pozměňovací návrh, který bude požadovat, aby z veřejných rejstříků bylo odstraněno i datum narození člena statutárního orgánu," uvádí Langšádlová.

S myšlenkou, aby adresy členů statutárních orgánů nebyly veřejné, souhlasí i poslanec Vojtěch Munzar (ODS).

Podle Bláhy je veřejný rejstřík s adresami lidí ve vedení firem výkladní skříní pro zloděje. "Žijeme v době, kdy jsme k sobě stále více nenávistní, stále více si závidíme a každý chce toho druhého okrást. Měli bychom si tedy údaje o sobě chránit," tvrdí poslanec.

Bláha si myslí, že by se podobně mělo zacházet i s informacemi o majetku poslanců. Údaje by byly v rejstříku, ale přístup k nim by byl jen na vyžádání. "Ukázalo by se, kdo si informace žádá. Od chvíle, kdy o sobě musíme zveřejňovat řadu údajů, jsem zaznamenal zvýšený zájem o svou osobu ze strany bank nebo různých firem, které se zabývají investicemi a burzovními operacemi," dodává Bláha.

Nařízení na ochranu dat známé pod zkratkou GDPR sjednocuje pravidla ochrany osobních údajů ve všech členských zemích Evropské unie. Začne platit už příští pátek. Lidé budou mít větší přehled o tom, jaké informace o nich firmy nebo úřady schraňují.