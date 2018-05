Prezident Miloš Zeman podle senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost sdělil nepravdivé informace o výrobě jedu novičoku v Česku. Zprávy zpravodajských služeb se totiž shodují v tom, že v ČR nebyla tato látka vyráběna ani skladována, konstatoval ve středu výbor. Zeman podle něj zveřejněním dalších údajů od zpravodajských služeb ohrozil bezpečnostní zájmy ČR.

"Tak, jak to vyložil pan prezident, tak to vyložil nepravdivě, protože ty informace vypovídaly trošku jinak," uvedl předseda výboru František Bublan (za ČSSD). Bezpečnostní informační služba (BIS) i Vojenské zpravodajství poskytly podle Bublana prezidentovi identické informace. "Nebyl tam nějaký rozdíl, tak jak to prezident uvedl," řekl Bublan poté, co se výbor seznámil se zprávami obou tajných služeb pro Zemana.

Zeman počátkem května uvedl, že podle Vojenského zpravodajství se v Česku vyráběl novičok, podle BIS nikoliv, a že se přiklonil ke zprávě armádní tajné služby.

Jeho vyjádření využil Kreml ke zpochybnění britského tvrzení, že novičok, kterým byl v březnu v Británii otráven dvojitý agent Sergej Skripal, pocházel z Ruska.

Prezidentovo vyjádření podle Bublana mělo dopad na mezinárodní scénu. "Může to mít dopad i na naše občany, pokud by nějaký potenciální nepřítel věděl, čím se náš Vojenský výzkumný ústav zabýval," řekl Bublan.

Senát se na rozdíl od sněmovny zřejmě nebude celou záležitostí zabývat na nadcházející schůzi. "Podle poslední dohody s předsedou Senátu (Milanem Štěchem) to nebudeme dávat na plénum," uvedl Bublan. Štěch, který se jednání výboru zúčastnil, jeho stanovisko zašle hlavě státu. Nejnovější kauza nebude ani předmětem případné ústavní žaloby na prezidenta. "Zatím jsme se k tomu nepřiklonili," uvedl Bublan. Připustil ale, že tato myšlenka na jednání výboru zazněla.

Stanovisko výboru je podle něj doporučením také pro vládu, aby více koordinovala zveřejňování závěrů tajných služeb. "Aby nebyl možný nějaký jiný výklad těch informací nebo dokonce aby si pan prezident nějak nepřizpůsobil ty informace podle svého gusta," dodal Bublan.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) po jednání novinářům řekla, že v souladu s představiteli obou zpravodajských služeb senátorům řekla, že "na území České republiky se žádná látka typu novičok nevyráběla a neskladovala".

Totéž minulý týden konstatoval také sněmovní zahraniční výbor.

Ministerstvo obrany dříve uvedlo, že látky typu nervového jedu novičok se v Česku syntetizují pro účely protichemické obrany, ale pouze v mikroskopickém množství. Podle ministerstva zahraničí se v ČR netestovala látka, kterou byl otráven Skripal.