Do dvou let by měla v Česku vzniknout první vodíková plnicí jednotka pro malá vozidla. Sdělila to firma ÚJV Řež, jejímž většinovým majitelem je společnost ČEZ. Jednotka má sloužit k doplňování paliva dopravních prostředků, prozatím těch s nízkou spotřebou. ÚJV Řež dodala, že zahájila projekt vývoje tohoto zařízení.

Testovací provoz by firma ráda spustila v roce 2020. Projekt, jehož hodnota se pohybuje kolem 25 milionů korun, finančně podpořila Technologická agentury České republiky (TA ČR).

Fungování plnicí stanice má podle firmy prověřit speciálně vyvinutý dopravní prostředek, zatím ještě ale není rozhodnuto jaký. Podle vedoucího oddělení vodíkových technologií ÚJV Řež Aleše Doucka se finální výběr dopravního prostředku pro testování uskuteční do konce letošního roku.

"Pro začátek chceme adaptovat na vodíkový pohon vozidlo s nízkou spotřebou, pro které není potřeba plnohodnotná plnicí stanice. Vybavíme jej palivovým článkem, který vyrábí elektřinu pro elektromotor," řekl Doucek. První úvahy nad vhodným prototypem testovacího vozidla směřovaly podle společnosti k pražským přívozům. Náhrada jejich dieselových motorů palivovým článkem v kombinaci s baterií by mohla být prvním krůčkem k ekologičtější říční přepravě, uvedla firma.

"Vážně uvažujeme i nad elektrokoly. První vodíková kola již existují, byť jsou zatím velmi drahá. Zajímavý by rovněž byl malý elektromobil do města, ten pro řidiče od 15 let," podotkl Doucek. "Naším dlouhodobým cílem je ale v každém případě realizace demonstračního přívozu v Praze na Vltavě," dodal.

Na projektu spolupracuje ÚJV Řež s Fakultou chemické technologie VŠCHT v Praze a společností APT, specializovanou na dodávky technologií v oblasti technických plynů. Téměř 60 procent nákladů projektu, zhruba 14,7 milionu korun, přislíbila v rámci programu EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pokrýt TA ČR.

Vodík jako palivo chce nabídnout také Benzina z petrochemického holdingu Unipetrol. "Chemický průmysl má už dnes přebytky vodíku a jeho využití v dopravě by bylo pro všechny strany přínosné. V současné době vyrábíme vodík především v litvínovské rafinérii. Přibližně polovinu vyrobeného vodíku používáme pro výrobu amoniaku, suroviny pro výrobu hnojiv. Druhá polovina slouží pro hydrokrakování vakuových destilátů a hydrorafinaci motorových paliv," řekl mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

Firma podle něj plánuje vyrábět vodík i pro použití v dopravě. "V blízké budoucnosti plánujeme rozšířit o vodíkové plnicí stojany dvě stávající čerpací stanice v Praze na Barrandově a v Litvínově," dodal mluvčí.

V Česku se nyní auta na vodíkový pohon neprodávají. Důvodem je právě chybějící infrastruktura. Ministerstvo dopravy letos v dubnu uvedlo, že v Česku by do roku 2023 mohlo vzniknout šest až osm čerpacích stanic na vodík.