Ministr dopravy v demisi Dan Ťok ve středu ráno prohlásil, že už "úplně nechce" pokračovat v budoucí vládě. V rozhovoru pro Hospodářské noviny potvrdil, že ve vládě definitivně skončí a že zvažuje odchod z politiky. Hnutí ANO, které se podle něj silně přiklání k pragmatismu, by se mělo politicky vyprofilovat. "Označovat se za hnutí pro všechny je fajn, ale jsou otázky, ve kterých to nejde," řekl HN Ťok. Svému nástupci v čele rezortu dopravy přeje štěstí při jednáních o rozšíření mýta, zároveň ale u některých skloňovaných jmen vyjádřil pochybnosti.

HN: Prohlásil jste, že se vám už "úplně nechce pokračovat v budoucí vládě". Znamená to tedy, že končíte?

Mé finální stanovisko je takové, že v nové vládě nebudu. Za mým rozhodnutím stojí několik okolností. Není to rozhodně o pocitu, že bych měl odejít kvůli mýtu, protože bych ho nezvládl. Naopak si myslím, že to, co ministerstvo mělo v tomto ohledu udělat, splnilo. Udělali jsme opravdu spoustu práce na tomto resortu. Za dobu mého působení jsme zahájili výstavbu 155 kilometrů dálnic a otevřeli 97 kilometrů dálnic. Vyřešili jsme spoustu věcí. Nejsem možná dostatečný politický matador, ale jsou tu témata, kterých se nebojím a jdu do nich. Jedno z témat, kterému jsem se ani vyhnout nemohl, bylo mýto. Mám pocit, že teď je s tím všechno spojené. Navíc nemůžete čelit situaci, kdy vám možní partneři a podporovatelé hnutí ANO řeknou "my tam Ťoka nechceme". Překládám si to tak, že mě tam nechtějí, protože si tam chtějí hrát své vlastní hry a to by s Ťokem nešlo.

HN: Takže problém je v ČSSD?

Hnutí říká, že potřebuje silnou koalici. A pokud ČSSD ústy pana Zimoly říká, že mě tam nechtějí, tak je to v pořádku, nechci nikomu bránit. Pan Zimola dlouhodobě prosazoval, že se mýto nemá rozšiřovat. Tehdy měl v ČSSD menšinový hlas, nyní má moc, tak říká: "Ťoka nechceme." Chce na ministerstvu nové pořádky. Komunisté mě na ministerstvu také nechtějí – pan Kováčik se ani netají tím, že je za tím rozšíření mýta, které odmítá. Bylo to zadání vlády a teď to nikdo nechce. Takže to je pak lepší tam Ťoka nemít. A já nebudu poslouchat, že mě tam někdo nechce a nemám tu politickou podporu, kterou bych očekával. Nebudu tady čekat na to, až se najde zástupný problém, proč mě vyhodit.

HN: Jakou máte podporu od Andreje Babiše?

Myslím, že pan Babiš oceňuje to, co dělám, ale v současné době chce být státotvorný a chce něco postavit. Pravda je, že jsem očekával, že se mě třeba u toho mýta zastane víc, ale každý jsme jiný.

HN: Do jaké míry je váš odchod vaše rozhodnutí?

Je to tak půl na půl. Možná to chci panu Babišovi ulehčit, že nemusí přemítat nad tím, jestli si mě tady má nechat, nebo o mě má bojovat. To je jeho věc, zda mě tu chce, nebo ne. To bych nikdy neřekl. Ale já tady nebudu hrát nějakého paňácu.

HN: Budete se dál angažovat v rámci hnutí?

Já nejsem členem hnutí. Podporoval jsem ho proto, že pro mě něco znamenalo. Cítil jsem tam chuť pro změnu a doufám, že tam zůstane. V některých věcech se s názory ANO shoduji a v některých ne, ale to je normální. Upřímně řečeno zvažuji, že z politiky odejdu úplně.

HN: Kam byste šel? Do byznysu?

To bych teď neřešil. Poslední čtyři roky jsem neměl slušnou dovolenou. Potřebuji si především odpočinout. Potřebuji trochu zlepšit životosprávu a možná, až opadne ten každodenní stres, tak se věci nějak poskládají.

HN: Jak se díváte na částečnou transformaci hnutí ANO? Postupně oznámili konec Robert Pelikán, Martin Stropnický, teď vy. Neodchází z hnutí ANO jeho liberálně orientovaná část? Nenahrává to třeba více spolupráci s SPD?

Tyto úvahy bych ponechal politologům. Za sebe mohu říct, že s kolegy Pelikánem a Stropnickým se spolupracovalo velmi dobře. V minulé vládě jsme měli hodně silný tým a asi se budeme i nadále vídat. Dnes je v ANO velmi silný příklon k pragmatismu. Chceme vyhovět všem, to ale také nejde vždy a myslím, že ANO se nevyhne určitému vyprofilování. Označovat se za hnutí pro všechny je fajn, ale jsou otázky, ve kterých to nejde. Například to, že je Česká republika členem Evropské unie a podle mě by měla být v tomto ohledu spíše konstruktivní než destruktivní. Další příklad: Jsme v Nato a chceme podporovat naše spojence. Když KSČM prohlásila, že nepodpoří vládu, která by podporovala a rozšiřovala zahraniční operace, hodně mi tím mé rozhodování ulehčila.

HN: Už víte, kdo by mohl být vaším nástupcem? Hovoří se, že novým ministrem dopravy by mohl být šéf Hochtiefu Koranda, nebo náměstek Správy železniční dopravní cesty Drmola…

To víte víc než já. Já jsem si přečetl jméno pana Korandy v médiích, pana Korandu znám. Pracoval ve Skansce, když jsem tam nastupoval. Nechci ho hodnotit. Akorát bych svému nástupci popřál, ať má větší úspěchy než já. Ať se mu dobře staví a vykupují pozemky. Na druhé straně u některých jmen mám velké pochybnosti, jak to bude s tou transparentností.

HN: Můžete říct, u kterých?

To bych nyní nechtěl.

HN: Jste v situaci, kdy ÚOHS v prvoinstančním rozhodnutí shodil tendr na mýto. Věříte, že se vám podaří situaci zvrátit?

Věřím, že si ÚHOS uvědomí, že to prvoinstanční rozhodnutí plave na vodě a že by to celé mohlo být jinak.

HN: Podle vás ministerstvo dopravy v přípravě tendru neselhalo. Podle konečné zprávy ÚOHS byly v zadávací dokumentaci pro jednotlivé uchazeče o tendr rozdílné informace a nešlo prý pouze o začernění osobních údajů.

Víte, těch 150 listů od ÚOHS je celkem vtipných. Jsou tam dvě věci, které nám vyčítá. Zaprvé říká, že jsme měli zadávací dokumentaci na nezabezpečených discích, což je lež. Ale jak nás může ÚOHS obviňovat na základě důkazu, o kterém se půl roku nevědělo, kde byl. Já nevím, co se dělo s flash disky, které od nás ÚOHS vybral. Nechci úřad obviňovat, ale my nevíme, co se dělo s těmito důkazy. ÚOHS to neuvedl do spisu. Chtěli jsme flash disky vrátit, to ÚOHS odmítl, tak jsme se obrátili na soud. Ale postavit celou argumentaci na důkazu, který je sám o sobě nedůvěryhodný, je podle mě ze strany ÚOHS skandální.

HN: Máte podezření, že s disky někdo na ÚOHS manipuloval?

Já nemůžu mít žádné podezření, mě nebylo dovoleno se na ně podívat. Ministerstvo disky z veřejných prostředků koupilo, zaplatili to daňoví poplatníci a my nemáme podle ÚOHS právo se na ně podívat. Je to skandální podle mě.

HN: Podezříváte ÚOHS, že je nějakým způsobem motivovaný tu soutěž zrušit ve prospěch Kapsche?

Já říkám, že je tam spousta podezřelých okolností. Jestli je někdo motivovaný nebo ne, to by měl už rozhodovat někdo jiný. Já nechci být ani žalobcem ani policistou ani soudcem. Já chci hájit to, že ta soutěž byla vypsána správně a že tyto dva důvody by neměly vést ke zrušení té soutěže. To chci hájit, protože jsem přesvědčen, že ta práce byla odvedena dobře. Nechci to hájit tím, že řeknu, že někdo něco někde...

HN: Podáte kvůli tomu, že vám ÚOHS nechce flash disky vrátit trestní oznámení?

Je to ve hře, zvažujeme to v souvislosti s rozkladem.

HN: Už jste podali rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu?

Ne, my máme ještě čas a budeme ho podávat příští týden a asi k tomu dáme nějakou krátkou tiskovou zprávu, nebo tiskovou konferenci, kde bychom seznámili novináře s tím, co je obsahem toho rozkladu a jak hodláme dále postupovat.

HN: Snažíte se současně dělat i další kroky? Například jestli připravujete novou soutěž, pokud by to dopadlo ve váš neprospěch?

Ne. Na rozdíl od ÚOHS a se zkušeností člověka, který dvě martyria, jedno s prodloužením a druhé se soutěží o mýto prožil, tak si myslím, že to, co píše ÚOHS ve své analýze, že lze do roku 2020 mýto ještě celé vysoutěžit, je fatamorgána. Tedy pozor. Je tam jedna možnost, že by tu soutěž vyhrál Kapsch a že by ÚOHS rozhodoval v rekordně krátkých termínech o všech odvoláních. Nám řekl, že na rozklad bude požadovat 90 dnů a že si to pečlivě prostuduje. Jestli s tímto přístupem bude přistupovat ke každé soutěži – protože já očekávám, že ten přístup je ke všem soutěžím shodný – tak přece ten jeho výpočet nemůže fungovat.

HN: Takže podle vás by se v případě nové soutěže mýto začalo vybírat nejdříve v roce 2022?

Ano. My jsme si od našeho poradce nechali vypočítat termíny na ty jiné varianty a z těch vyšla realistická čísla lidí, co to dělali. Od lidí, kteří to nikdy nedělali a pouze o tom píší, tak se můžete dozvědět spoustu zajímavých termínů. A docela by mě bavilo sledovat, jak by ty svoje sliby splnili. Jak se říká: Neříkej, co bys chtěl, nebo se ti to může splnit. Některým těm "odborníkům" bych přál, aby se jim to splnilo a měli by to udělat.

HN: Váš nástupce se neocitne zrovna v lehké situaci…

No to samozřejmě. Ale já si myslím, že je to situace chtěná. Takže já mu přeji hodně odvahy, pevnou ruku při podepisování dodatku s Kapschem a ať to udělá, jak chce. Já svému nástupci přichystám materiál s tím, jak bych to udělal já a na něm bude, jestli se rozhodne jít tímto směrem. Dokonce o tom postupu budu informovat vládu.

HN: Teď nám ho ještě neprozradíte?

Ne. Já chci říct jednu věc. Já stále věřím v to, že dobro a pravda zvítězí. Že by bylo pro Českou republiku nejlepší, že by ÚOHS rozhodl, že tomu rozkladu vyhoví. Pokud ne, tak pak se musí řešit varianta B, a ta musí být nachystána.