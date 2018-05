Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar dočasně odvolal z funkce šéfa zahraniční rozvědky (ÚZSI) Jiřího Šaška. Její bývalý šéf a nynější senátor za ČSSD František Bublan ministrův krok považuje za nešťastný.

"Vláda nemá legitimitu, kterou má mít, nemá důvěru. A dělá kroky, které se už nemusí dát vrátit zpátky. Způsobuje to nervozitu a nedůvěru. A to i v bezpečnostních složkách," říká někdejší šéf tajné služby s tím, že úřad to do určité míry paralyzuje.

Ministerstvo vnitra, pod nějž tajná služba spadá, má v případě složení vlády připadnout sociálním demokratům. "Zatím musíme jen přihlížet, co se v těch složkách děje. A když se podívám na to, že skončil ředitel pražské policie Miloš Trojánek, tak to tomu vůbec nepomáhá. Proto začala být v těch složkách nervozita, co se to děje. A začaly vznikat konspirační teorie, které nemusí mít opodstatnění, ale zase se mluví o tom, že si to Andrej Babiš čistí podle svých poradců a toho, jak potřebuje," dodává Bublan.

Jak na vás působí odvolání šéfa ÚZSI? Je vysvětlení ministra vnitra, že tajná služba špatně hospodařila, důvěryhodné?

V tuto dobu to není šťastné rozhodnutí. Vláda nemá legitimitu, kterou má mít, nemá důvěru. A dělá kroky, které se už nemusí dát vrátit zpátky. Způsobuje to nervozitu a nedůvěru. A to i v bezpečnostních složkách.

ÚZSI je velmi závislá na mezinárodní spolupráci a ta se může kvůli takovému kroku pozastavit. Doufám, že to nezastaví některé probíhající operace. Není to dobré.

Pan ministr říkal, že někteří příslušníci se dopustili jednání, které má znaky trestných činů… A vznikla velká škoda. Může se něco takového pořádně vyšetřit, když je vše v utajeném režimu ve stupni tajné?

Musí se to vyšetřit. Může se to vyšetřit, jsou tam kontrolní mechanismy. Jsou to ale citlivé záležitosti. Musíte si uvědomit, že to není jednoduché. Hlavně v těch tajných službách. Jsou operace, kde se musí použít finanční prostředky na něco, co se nedá nikam napsat nebo někde vykázat.

Je to postavené také na velké vzájemné důvěře se službami, ministrem nebo vládou. Když není důvěra, je to celé špatně. Připouštím, že může dojít k nějakému zneužití, ale od toho jsou ty vnitřní kontrolní procesy.

Ředitel by tam měl být, aby spolupracoval a pomáhal kontrolním orgánům. Takhle to trochu naznačuje, že na tom má ředitel vinu a je do toho možná trochu zapletený.

Ředitel úřadu a jakékoli služby je odpovědný za to, co se v jeho úřadu děje.

Samozřejmě. Ale někdo mohl udělat faul, on o tom nevěděl a podepsal to. Mohl být i obelhán. Když jsem byl ředitelem já, věděl jsem, že těm lidem musím důvěřovat. Musel jsem jim věřit, že je to opodstatněné a že vše sedí. Někdo té důvěry mohl zneužít.