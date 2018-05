Jakub Kopřiva, náměstek ministra dopravy, už nechce být zodpovědný za dálniční mýtný systém. Po třech letech, kdy problematika mýta spadala pod jím řízenou sekci, se chce této koule na noze zbavit a zvažuje i úplný odchod z resortu. Je prý znechucen, jak dopadl tendr na nového provozovatele mýtného systému, jemuž prý věnoval mnoho měsíců intenzivní práce, přičemž ale cítí stále slabší politickou podporu.

Soutěž, za jejíhož vítěze bylo už ministerstvem označeno konsorcium firem CzechToll a SkyToll napojené na nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, brněnský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nedávno zrušil. Zatím nepravomocně. Důvodem má být pochybení ministerstva při předávání zadávací dokumentace uchazečům o zakázku na přepisovatelných datových nosičích.

Proč chcete mýto upustit?

Zatím jej úplně neopouštím. Chci určitě proti rozhodnutí ÚOHS podat rozklad, ještě tento nebo příští týden, případně přijde na řadu i soudní řízení. S tímto určitě pomohu, to souvisí s naší prací, která byla dosud odvedena. Případně jsem ochoten navrhnout a ideově připravit záložní možnosti řešení celého problému.

Rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladu budeme asi znát až někdy v září. Vzhledem k času, který je ale potřeba na implementaci nového mýtného systému – podle našeho názoru minimálně 14 měsíců –, vyvstává reálné riziko, že od roku 2020 se mýto vybírat nebude. A my musíme už teď připravit postupy pro minimalizaci tohoto rizika. S panem ministrem Ťokem připravujeme materiál do vlády, který popíše aktuální situaci a dá návrh či náměty, jak postupovat, aby se černé scénáře nenaplnily.

Pokud s rozkladem neuspějete a bude třeba vypsat novou soutěž, také pomůžete?

Ne, to už si žádá nějakého nového nadšeného pionýra, já už to být nechci. Věnoval jsem tomu neskutečné množství času, musel jsem se vzdát svých zálib i dovolené, velmi negativně to ovlivnilo celý můj osobní život. Já se toho už nechci účastnit. Doteď jsem byl tahounem a to už dál odmítám. Navíc, pokud by se teď měla rozjet příprava nějakého zcela nového tendru, tak by se tomu měl věnovat někdo, kdo má příslušnou kvalifikaci. Jako úředník mám na starosti primárně legislativu. To je můj obor, mým oborem není dopravní inženýrství.