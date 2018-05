Před časem se Karla Šlechtová proslavila výrokem: "Andrej Babiš je ikonou české politiky." Její loajalita byla příslovečná. V přítomnosti idolu její oči zářily takovou intenzitou, že tomu dokázala konkurovat snad už jen poslankyně Taťána Malá. Ministryni obrany se proto vesměs prorokovala zářná budoucnost, rychlý vzestup. O to spíš, že současně patřila mezi hlasité obdivovatelky Miloše Zemana, což jí zajišťovalo mocenské krytí z Hradu.

Nyní je všechno jinak. Šlechtovou odepsal Babiš, zastání z Hradu nepřichází a sama ministryně dezorientovaně volá: "Pomoc, kampaň!" S největší pravděpodobností to má "za pár". Litovat ji samozřejmě nemusíme, nakonec si to za své výkony ve funkci ani nezaslouží. Na jejím příběhu ale dá dobře demonstrovat, o co v současné české politice jde a také, jak se dnešní politika dělá. A ani v jednom případě to není hezký pohled.