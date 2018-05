Do druhého kola doplňovacích senátních voleb v obvodu Zlín v sobotu postoupili krajská radní Michaela Blahová (KDU-ČSL) a daňový poradce Tomáš Goláň (SENÁTOR 21). Bláhová získala 24,18 procenta hlasů a její soupeř 18,99 procenta. Volební účast v prvním kole byla v tomto volebních obvodu necelých 16 procent a byla výrazně nižší než při posledních senátních volbách v roce 2014. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Lidé v doplňovacích senátních volbách v obvodu Zlín v pátek a sobotu vybírali z devíti kandidátů nástupce Františka Čuby (SPO), který koncem února rezignoval na funkci senátora. Žádný z devíti kandidátů nezískal více než padesát procent hlasů, a druhé kolo se tak bude konat 25. a 26. května. Obvod Zlín vedle velké části Zlínska zahrnuje i jižní část okresu Vsetín. "Hlasovací lístky budou žluté. Voliči je nedostanou předem, ale až ve volebních místnostech. Otevře se jich celkem 147," uvedla mluvčí ČSÚ Petr Báčová.

Blahovou volební zisk a postup do druhého kola senátních voleb mile překvapil. "Chtěla bych strašně moc poděkovat všem voličům, že mi vyjádřili tuto podporu. Do druhého kola bych chtěla (voliče) poprosit, aby podpora pokračovala," řekla Blahová, která před druhým kolem vsadí na kontaktní kampaň s voliči. "Budeme je oslovovat a vyzývat, aby opět přišli do volebních místností a opět vyjádřili podporu," podotkla.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek poděkoval voličům, Blahové i jejímu týmu. "Je to první poločas, vítěz může být jen jeden. První kolo vyhrála jednoznačně, doufám, že to tak dopadne i v kole druhém," sdělil.

Goláň řekl, že má z výsledku prvního kola a postupu do druhého kola obrovskou radost. "Děkuji všem voličům a samozřejmě velmi blahopřeji paní Blahové. Počítal jsem, že v druhém kole budu spíše s panem (primátorem Zlína Miroslavem) Adámkem. Je to pro mě překvapivé," uvedl Goláň, který před druhým kolem také použije především kontaktní kampaň s voliči.

Za STAN v obvodu Zlín do Senátu neúspěšně kandidoval zlínský primátor Miroslav Adámek, který v prvním kole doplňovacích voleb získal 16,36 procenta hlasů a skončil třetí. Hnutí ANO nominovalo neurochirurga a krajského zastupitele Michala Filipa (12,98 procent hlasů). Piráti nominovali novináře Aleše Fuksu (9,15 procenta hlasů) a za ČSSD se o místo v Senátu ucházel chirurg Radim Jünger (7,45 procenta hlasů). Komunisté vsadili na zlínského zastupitele Radomíra Rafaju (5,26 procenta hlasů).

Kandidátem SPOZ byl její předseda, lékař a bývalý hejtmanův náměstek Lubomír Nečas (4,09 procenta hlasů). Za Českou suverenitu kandidoval právní a ekonomický poradce a pedagog Karel Nedbálek (1,49 procenta hlasů).

Při posledních senátních volbách v obvodu Zlín porazil Čuba na podzim 2014 ve druhém kole současnou poslankyni a tehdejší končící senátorku Alenu Gajdůškovou z ČSSD. Volební účast tehdy v obvodě dosáhla 20,48 procenta. K prvnímu kolu, které bylo spojeno i s hlasováním do obecních zastupitelstev, přišlo výrazně více lidí, a to 41,96 procenta.