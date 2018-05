Sociální demokracie zažívá velmi neobvyklou situaci. Vy, její předseda Senátu, jdete proti stranickému vedení a snažíte se překazit vstup své strany do vlády. Proč to děláte?

Na základě zkušeností, které mám z účasti na mnoha jednáních koaličních rad v minulém funkčním období vlády, jsem nabyl zkušenosti, že Andrej Babiš je jako politický partner nedůvěryhodný. A nevím, proč bychom měli do budoucna očekávat něco jiného.

Z čeho jste poznal, že je nedůvěryhodný?

Řeknu vám příklad. Na jednom jednání odmítal náš požadavek zvýšit důchody o víc než 300 korun. Pak vyšel ven, stoupl si před novináře a řekl: "Udělal jsem si revizi na ministerstvu, našel jsem peníze, a proto zvýšíme důchody o 500 korun."

Kromě toho tu bylo neustálé vytváření kauz, útoky na ministra zdravotnictví Němečka nebo na premiéra Sobotku, například za prodej OKD. Sobotka nic neprodal, o privatizaci rozhodovala vláda.

Nebo jak šířil dezinformace a lži kolem lithia...

Babiš těží z dobrého PR. Ale to není nic nového, co by mělo sociální demokracii zaskočit.

To samozřejmě je nové. Politici z pravého spektra měli svoje zásady a drželi se jich. Andrej Babiš počká, jak vypadají průzkumy veřejného mínění, a tomu přizpůsobuje politiku. Pokud jsou na něco pozitivní ohlasy, tak jde o jeho zásluhy. On to prosadil, on to zajistil občanům. Když něco vypadá negativně, tak se k tomu nehlásí.

Respektive hledá možnosti, jak poškodit partnerskou politickou stranu.

Teď už Babiše znáte, můžete se na jeho taktiku připravit.

To není jednoduché. I před čtyřmi roky jsme věděli, že Andreje Babiše nepředchází dobrá pověst, co se týká chování k partnerům v byznysu.

Pak se ukázalo, že v politice se chová ještě brutálněji a že partnerství s ním je velké riziko. A to politici, kteří byli za sociální demokracii v předchozí vládě, byli zkušenější než ti, kteří teď nastupují.

Předtím jste vy potřebovali Babiše, teď potřebuje Babiš vás. Nezakládá tohle naději na lepší partnerství?

No to je velmi odvážné tvrzení… Můžu namítnout, že kromě nás má komunisty a Okamuru, kteří mu na zavolání přijdou pomoci. Takže já si myslím, že situace je pro nás daleko rizikovější, protože budeme v koalici s podstatně menším mandátem, jenom s patnácti poslanci.

Co tedy sociální demokracii hrozí?

Že s malým počtem poslanců vstoupí do vlády s hnutím, které reprezentuje trestně stíhaná osoba se sporným lustračním osvědčením a chováním žraloka, který nekouká nalevo ani napravo a jde si jenom za svým. Prostě bychom měli odejít do opozice. V opozici se nabírá síla pro příští volby. Tak funguje normální střídání stran v parlamentních demokraciích. Domnívám se, že vládnutí sociální demokracii poškodí. Bude zapsaná u voličů jako strana, která se chce za každou cenu držet u moci, i když nemá dostatečný mandát občanů.