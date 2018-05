Pražští radní v úterý uložili Institutu plánování a rozvoje (IPR), aby zahájil práce na změně územního plánu, která umožní výstavbu trasy metra D z náměstí Míru na Žižkov a do Vysočan. Novinářům to řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice). Kudy trasa přesně povede či kde bude mít zastávky, ještě není rozhodnuto. Ve hře je ještě varianta s odbočkou na náměstí Republiky. Trasa bude zanesena jak do současného, tak do nového Metropolitního plánu. První úsek metra D má vést z Pankráce do Písnice.

"Uložili jsme IPR, aby zahájil pořizování změny územního plánu k vedení trasy metra D severně od stanice Náměstí Míru. Zároveň jsme uložili IPR prověřit další trasování na sever od stanice metra B Vysočanská. Považujeme za důležité trasu stabilizovat, a to zejména proto, abychom předešli problémům s výkupy pozemků," řekla Kolínská.

Trasa je zanesena v územním plánu pouze jako územní rezerva, v novém Metropolitním plánu je pak ukončena na náměstí Republiky. IPR v minulosti vypracoval analýzu, podle které se vyplatí vést trasu z Vinohrad na náměstí Republiky kvůli lepší využitelnosti trasy. Zda na náměstí povede, ale není jasné.

"Těch variant je tam více a je na IPR, jak je připraví a obhájí. Vedení přes náměstí Republiky má své výhody i nevýhody. Zůstává to otevřené," řekla Kolínská.

Podle Kolínské má IPR za úkol prozkoumat ještě možnost prodloužit následně trasu z Vysočanské dále na sever na Prosek, kde by se napojila na trasu C.

Jako první se má na lince D začít stavět část z Depa Písnice na Pankrác, poté přijde na řadu etapa z Pankráce na náměstí Míru. Metro D spojí centrum s jižní částí města. Projektanti náklady předběžně odhadují zhruba na 50 miliard korun. Praha chtěla na stavbu čerpat dotace z evropských fondů, peníze však nezíská. DPP nyní řeší výkup pozemků mezi Pankrácí a Písnicí.

Na nové lince mají jezdit vlaky bez řidiče.