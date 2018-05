Pokud sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu neschválí společnou vládu s hnutím ANO opřenou o komunisty, Jiří Zimola nebude vystupovat proti předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi. "Skutečně jsme s Janem Hamáčkem na jedné lodi, oba jsme byli od začátku u vyjednávání, oba předkládáme výsledky vyjednávání a oba se nestydíme říci, že je to maximum toho, co se vyjednat dalo," řekl Zimola pro server Aktuálně.cz.

Jména kandidátů na ministry v možné budoucí vládě se podle Zimoly mohou ještě změnit. Místopředseda ČSSD se domnívá, že by KSČM měla mít právo se k případným šéfům resortů také vyjádřit. "Komunisté avizovali, že se budou chtít ke kandidátům na ministry vyjadřovat, čili tam bude první možný střetový názor. A mně se nelíbí vyjadřování některých kolegů, kteří říkají, že nám do toho nemají komunisté co povídat," uvedl Zimola s tím, že není možné po komunistech chtít toleranci vlády, na jejímž personálním složení by se nemohli podílet. Důležitý je pro Zimolu i názor prezidenta Miloše Zemana.

Hamáček se Zimolou mluvil o případném ministerském postu, prý na něj ale netlačil. Podle Zimoly se někdo musí starat o Lidový dům, sídlo strany, a pokud se Hamáček stane ministrem, tato odpovědnost padne na Zimolu. Ve vládě by mohl být v centru dění a ovlivňovat sociálnědemokratickou politiku, straníci si ho však dle jeho slov zvolili proto, aby se pokusil ČSSD zachránit. Jako ministr by na to neměl čas, protože by propadl "exekutivnímu mikromanagementu", případným členům vlády ze své partaje chce proto "přenášet požadavky zdola".

Někteří členové ČSSD podezírají Zimolu, že si takto ponechává zadní vrátka pro převzetí vedení strany v případě krachu jednání s ANO. To však první místopředseda strany odmítá, údajně si s Hamáčkem podali ruku na spolupráci a z jedné lodi se "do moře nemohou shazovat", ačkoliv na volební sjezd v dubnu jeli jako soupeři.

Zimola si také nemyslí, že by bylo vládnutí s hnutím ANO chyba. Kdyby prý strana odešla do opozice, zklamala by řadu lidí, kteří jsou pro vstup do vlády. Podle Zimoly jich je hodně, "jenom nejsou pro novináře tak vidět a slyšet". Účast ve vládě je prý klíčová právě proto, aby se mohl naplnit sociálnědemokratický program. Zimola už dříve prohlásil, že Andrej Babiš je krokodýl, u něhož není po otevření "tlamy" jasné, jestli se směje, nebo vás chce sežrat. Nyní dodal, že je nutné zabránit vládě s podporou extremistů SPD Tomia Okamury a že spolupráce s ANO stranu nezničí.

Dodává, že výsledky referenda by snad měly ukončit stranické rozmíšky. Ti, kteří by neuspěli, by však museli buď "zamknout ústa", nebo stranu opustit.

Tady nabízím video ukázku z velkého rozhovoru s Jiřím Zimolou pro čtvrteční https://t.co/EQhza6A26b. Na videu přirovnává A. Babiše ke “krokodýlovi”, hodně mě ale zajímalo také to, čím se dnes J. Z. živí, proč nechce do vlády, jak vidí počínání prezidenta i KSČM atd. pic.twitter.com/qYd4VFUVRK — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 23, 2018